SEEWALCHEN/VÖCKLABRUCK: Bereits zum 19. Mal hat der Sied­ler­ver­ein See­wal­chen und Umge­bung ver­gan­ge­nes Jahr die Adven­tak­ti­on durch­ge­führt. Vom Spen­den­er­lös wur­den 3.000 Euro an die Sozi­al­ein­rich­tung „Mosa­ik“ für das „Eli­sa­beth­st­überl“ über­ge­ben. Woh­nungs­lo­se und von Armut betrof­fen Men­schen erhal­ten in der Stelz­ha­mer Stra­ße 17 in Vöck­la­bruck ein ein­fa­ches Mit­tag­essen um 50 Cent. Bei der Spen­den­über­ga­be­fei­er im Rat­haus­saal See­wal­chen bedank­ten sich Chris­ti­ne Schil­cher, Koor­di­na­to­rin des Eli­sa­beth­st­über­ls und Mosa­ik-Lei­ter Ste­fan Hin­din­ger bei Sied­ler­ver­ein Obfrau Dag­mar Weich­sel­bau­mer für die groß­zü­gi­ge Spen­de und berich­te­ten aus ihrer Arbeit. 2024 wur­den 4137 Essen aus­ge­ge­ben — der höchs­te Wert seit Bestehen der Ein­rich­tung. Das „Eli­sa­beth­st­überl“ ist ein spen­den­fi­nan­zier­tes Pro­jekt. Sach­spen­den in Form von Essen kom­men von den Vöck­la­bru­cker Alten­hei­men. Mit den Geld­spen­den wird der Betrieb finan­ziert. Die­ser ist nur durch das Enga­ge­ment von rund 20 frei­wil­li­gen Mitarbeiter:innen möglich.