Erich Wolf­gang Korn­golds (1897–1957) Rück­kehr auf die Büh­nen die­ser Welt macht ihn der­zeit zum neu­en Unbe­kann­ten, der erforscht wer­den will. Die, in den letz­ten Jah­ren zuneh­men­de Zahl von Auf­füh­run­gen sei­ner Wer­ke ist — his­to­risch betrach­tet — die Wie­der­ho­lung einer Peri­ode vor etwa 100 Jah­ren. Die euro­päi­schen Opern- und Kon­zert­häu­ser ris­sen sich ins­be­son­de­re um Urauf­füh­run­gen der Wer­ke des jun­gen Star-Kom­po­nis­ten. Gus­tav Mahler, Richard Strauss, Gia­co­mo Puc­ci­ni und vie­le ande­re leg­ten sich für das Wun­der­kind ins Zeug und unter­stütz­ten neid­los sei­ne Kar­rie­re. Puc­ci­ni war ein enger Freund der Fami­lie, der Korn­gold schrieb: Wei­ter so, mein lie­ber Erich, Sie sind jung und der Weg ist geeb­net, um nach den Ster­nen zu grei­fen! Die welt­wei­te Renais­sance sei­ner Musik, an der auch Mar­cel Pra­wy als Freund der Fami­lie einen gro­ßen Anteil hat, ist also voll­bracht — das Exil­ar­te Zen­trum der Wie­ner Musik­uni­ver­si­tät und die Hum­boldt-Uni­ver­si­tät in Ber­lin arbei­ten auf Hoch­druck an der Werkausgabe/Gesamtausgabe.

Dem Wun­der­kind- und Jung­star-Dasein folgt der Kar­rie­re­bruch durch den Krieg. Es war der Zusam­men­ar­beit mit Max Rein­hardt in den USA zu ver­dan­ken, dass Korn­golds Fami­lie dem Holo­caust mit knap­per Not ent­rin­nen konn­te. Das Schick­sal als Exi­lan­ten blieb ihnen nicht erspart: Trau­er, Heim­weh und Fremd­sein waren bis zum Ende ihres Lebens allgegenwärtig.

Korn­gold wur­de eher wider­stre­bend Hol­ly­wood­star — das Ergeb­nis ließ sich sehen: Der erklär­te „Vater“ des Hol­ly­wood­sounds wur­de zwei­fa­cher Oscar-Preis­trä­ger. Er hat­te sich geschwo­ren, kei­ne klas­si­sche Musik zu kom­po­nie­ren, solan­ge Hit­ler an der Macht wäre. Er leb­te mit der Gewiss­heit, dass sei­ne Musik im Him­mel jeder­zeit bereit sei für die Nie­der­schrift und begann erst nach Kriegs­en­de wie­der mit sei­nen urei­gens­ten Kom­po­si­tio­nen. In Hol­ly­wood ver­han­del­te er inzwi­schen hart um sei­ne Gagen — wie er es immer getan hat­te — und arbei­tet eben­so hart dafür, das Leben der Groß­fa­mi­lie inklu­si­ve zwei­er Söh­ne, Eltern, Schwie­ger­mut­ter, Geschwis­ter und vie­ler geflüch­te­ter Freund:innen groß­zü­gig zu finan­zie­ren: Groß­zü­gig­keit war ein Teil sei­nes Wesens. Der Ver­such nach dem Krieg an die frü­he­re Lauf­bahn in Öster­reich wie­der anzu­knüp­fen, schei­ter­te gna­den­los: Zusa­gen und Ver­spre­chun­gen für Wie­der­auf­nah­men sei­ner Wer­ke wur­den oft nicht ein­ge­hal­ten. Gal­ten sei­ne Wer­ke durch die Nazis als „ent­ar­tet“, beka­men sie nach dem Krieg den Nim­bus als ana­chro­nis­tisch, eklek­tisch und — Iro­nie des Schick­sals — zu sehr im Gen­re der Film­mu­sik ver­haf­tet. Auch anti­jü­di­sche Res­sen­ti­ments waren wei­ter­hin rele­vant. Ver­bit­tert über sein Schick­sal starb Korn­gold im 60. Lebens­jahr nach einer Herz­at­ta­cke. Gefühlt sind bei­de Ehe­leu­te früh an gebro­che­nem Her­zen gestor­ben. Ihren schlag­fer­ti­gen und intel­li­gen­ten Humor haben sie sich bis zuletzt bewahrt.

Das Kon­zert Will­kom­men und Abschied: Erich Wolf­gang Korn­gold und das Salz­kam­mer­gut (Mit Josi­pa Bai­nac, Mez­zo­so­pran, Gün­ter Haumer, Bari­ton, David Haus­knecht, Kla­vier, Mag­da­le­na Scheck, Zither, Lis Mali­na und Gerold Gru­ber, Lesung aus den Brie­fen) wid­met sich spe­zi­ell Korn­golds Auf­ent­hal­ten in Alt-Aus­see, Gmun­den (Vil­la Fern­blick), Bad Ischl und Hösel­berg. 1932 erwar­ben Luzi und Erich Korn­gold das Schloss Hösel­berg in Gschwandt bei Gmun­den und ver­brach­ten dort jeden Som­mer bis zum Jahr 1937. 1938 wur­de das Schloss von der Gesta­po beschlag­nahmt und dien­te nach dem Krieg als Unter­kunft für Dis­pla­ced Per­sons. In Hösel­berg erin­nern heu­te eine Gedenk­ta­fel an den Kom­po­nis­ten, in Gschwandt ist eine Stra­ße nach ihm benannt. Initia­tor zu zwei­te­rem war Gustl Viert­bau­er (Musik­ma­na­ger u.a von der Mund­art­band Die SEER ), des­sen Groß­va­ter gera­de mal eine hal­be Stun­de zu gehen hat­te, um Korn­gold auf der Zither vor­zu­spie­len: Man berich­tet von einem will­kom­me­nen Hoch­ge­nuss für den Komponisten.

Die beim Kon­zert vor­ge­tra­ge­nen Lie­der stam­men groß­teils aus Korn­golds frü­her Schaf­fens­pe­ri­ode. Im Alter von 14 Jah­ren über­reich­te er sie dem Vater zum Geburts­tag mit dem hand­schrift­li­chen Ver­merk „Opus 5 — So Gott und Papa will“. Der Titel ver­steht sich als iro­ni­sches Indiz auf ein schwie­ri­ges Lebens­the­ma: Juli­us Korn­gold, sei­nes Zei­chens berühm­ter Musi­ker­kri­ti­ker war nicht nur der auf­op­fern­de För­de­rer von Erich, son­dern auch ein for­dern­der Vater. Selbst sti­lis­tisch hat­te der Sohn zu parie­ren. In die­sem Sinn — kei­ne Sor­ge: Es bleibt melo­di­ös! Wer Korn­golds Oper Die tote Stadt kennt, darf sich auch auf Hits freu­en: Mar­cel Prawy‘s erklär­te Lieb­lings­me­lo­die aus dem gesam­ten Opern­re­per­toire „Glück, das mir ver­blieb“ wird nicht fehlen.