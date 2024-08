Ein 39-jäh­ri­ger rumä­ni­scher Staats­bür­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck wur­de des gewerbs­mä­ßi­gen Sucht­mit­tel­han­dels in erheb­li­chem Umfang überführt.

Durch umfang­rei­che Ermitt­lun­gen des koor­di­nier­ten Kri­mi­nal­diens­tes Vöck­la­bruck konn­te ein groß­an­ge­leg­ter Sucht­mit­tel­han­del auf­ge­deckt wer­den. Der 39-Jäh­ri­ge wird ver­däch­tigt, von Anfang 2020 bis Anfang 2024 einen schwung­haf­ten Han­del mit ver­schie­de­nen Sucht­mit­teln betrie­ben zu haben, ins­be­son­de­re im Raum Vöck­la­bruck. Es wur­de nach­ge­wie­sen, dass er min­des­tens 8.500 Gramm Can­na­bis­kraut, 234 Gramm Amphet­amin, 20 Gramm Can­na­bis­harz und 17 Gramm Koka­in in Ver­kehr gebracht hat. Die Sucht­mit­tel bezog er über­wie­gend aus Tschechien.

Beteiligte Personen und Schmuggeloperationen

Unter­stützt wur­de er bei sei­nen Akti­vi­tä­ten von sei­ner 26-jäh­ri­gen Frau und einem 31-jäh­ri­gen Lands­mann. Um ihre Schmug­gel­fahr­ten zu ver­schlei­ern, nah­men sie teil­wei­se sogar ihren vier­jäh­ri­gen Sohn mit. Min­des­tens vier sol­cher Fahr­ten führ­ten zur Ein­schleu­sung von etwa 12 Kilo­gramm Mari­hua­na nach Öster­reich. Ein 30-jäh­ri­ger unga­ri­scher Staats­bür­ger aus Linz und ein tsche­chi­scher Sucht­mit­tel­lie­fe­rant konn­ten eben­falls als Lie­fe­ran­ten iden­ti­fi­ziert werden.

Am 2. März 2024 kam es in Timel­kam zu einer Sucht­mit­tel­über­ga­be zwi­schen dem 30-jäh­ri­gen Ungarn und dem 39-Jäh­ri­gen, bei der bei­de sowie die Lebens­ge­fähr­tin des 30-Jäh­ri­gen fest­ge­nom­men wur­den. Bei den anschlie­ßen­den Durch­su­chun­gen konn­ten wei­te­re Sucht­mit­tel und gro­ße Bar­geld­be­trä­ge sicher­ge­stellt werden.

Zusätzliche Vorwürfe und Ermittlungen

Neben dem Sucht­mit­tel­han­del wur­de dem 39-Jäh­ri­gen auch schwe­rer Betrug vor­ge­wor­fen, da er unrecht­mä­ßig Sozi­al­leis­tun­gen in erheb­li­chem Umfang bezo­gen haben soll. Ins­ge­samt wur­den sechs Per­so­nen vor­läu­fig fest­ge­nom­men, vier davon befin­den sich der­zeit in Unter­su­chungs­haft. Die Ermitt­lun­gen in Bezug auf den tsche­chi­schen Sucht­mit­tel­lie­fe­ran­ten wer­den von den tsche­chi­schen Behör­den weitergeführt.

Quel­le: LPD OÖ