Die Pfarr­kir­che Laa­kir­chen wird zum tem­po­rä­ren Licht­kunst­werk — einem Chro­mo­top, das mit der Musik der Orgel in Dia­log tritt.

„Son­nen­licht ist die Quel­le des Lebens. Licht ist Nah­rung für Kör­per, Geist und See­le. Beson­ders inten­siv erle­ben wir das Licht in den Abend­stun­den. Die unter­ge­hen­de Son­ne trägt die Male­rei der Glas­fens­ter in den Kirchenraum.

Wäh­rend die Licht­fel­der lang­sam ver­blas­sen, füllt die atmo­sphä­ri­sche Licht­in­ter­ven­ti­on der Künst­le­rin und Akti­vis­tin Vic­to­ria Coeln immer deut­li­cher den sakra­len Raum.

Von Beginn an ist Musik mit ein­be­zo­gen. Vom ein­fa­chen Ton bis zur kom­ple­xen Fül­le wird Mária Plše­ko­vá an der Orgel bril­lant einen musi­ka­li­schen Bogen span­nen von Alter Musik bis zur Moderne.

Licht und Kunst wer­den zu einer kraft­vol­len Spra­che, die das Herz berührt.

Alle sind bei frei­em Ein­tritt herz­lich dazu ein­ge­la­den – um frei­wil­li­ge Spen­den wird gebeten.

Vic­to­ria Coeln ent­wi­ckelt seit 1994 Chro­mo­to­pe an her­aus­ra­gen­den Orten in aller Welt

https://www.coeln.at

https://www.coeln.at Mária Plše­ko­vá gehört zu den bekann­tes­ten Orga­nis­tIn­nen in der Slowakei.

Ver­an­stal­ter:

https://www.kunstfabrik4punkt0.at/