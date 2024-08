Das Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck hat eine neue Home­page gestar­tet, mit der sich Men­schen über die aktu­el­len Akti­vi­tä­ten und his­to­ri­sches infor­mie­ren kön­nen. In Koope­ra­ti­on mit einem Schü­ler­pro­jekt der HTL Vöck­la­bruck wur­de die neue Home­page erstellt. Unter www.mkoe-voecklabruck.at fin­den sich vie­le inter­es­san­te Infos über die Außen­la­ger und Gedenk­stät­ten im Bezirk.

Maut­hau­sen Komi­tee in Zusam­men­ar­beit mit Schülern

Die bei­den Schü­ler Anto­ni­jo Kon­jic und Pero Vida­ko­vic haben sich in ihrer Pro­jekt­ar­beit inten­siv mit den Inhal­ten des Maut­hau­sen Komi­tees aus­ein­an­der­ge­setzt und sie online zugäng­lich gemacht. „Wir waren über­rascht, wie vie­le Erin­ne­rungs­punk­te es in unse­rem Bezirk gibt“, so die bei­den Schü­ler. Die Home­page bie­tet zahl­rei­che inter­es­san­te Inhal­te, dar­un­ter Infor­ma­tio­nen über die Gedenk­or­te in Att­nang, Lenzing, Vöck­la­bruck und Zipf, aktu­el­le Ver­an­stal­tun­gen und sogar eine Biblio­thek mit vie­len Büchern zum The­ma Natio­nal­so­zia­lis­mus und Holo­caust im Bezirk Vöcklabruck.

Fre­de­rik Schmids­ber­ger, Vor­sit­zen­der des Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck, zeigt sich erfreut über die Koope­ra­ti­on mit den Schü­lern. „Wir sind mit dem Ergeb­nis der bei­den sehr zufrie­den. Die Zusam­men­ar­beit mit jun­gen Men­schen ist ein wesent­li­cher Bestand­teil unse­rer Arbeit.“. Das Maut­hau­sen Komi­tee freut sich auf wei­te­re Pro­jek­te mit Schu­len und hofft auch in Zukunft auf Anfra­gen für Matu­ra­pro­jek­te oder ähn­li­ches. Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne über die Home­page www.mkoe-voecklabruck.at melden.