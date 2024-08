In Roit­ham am Traun­fall stan­den die Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tung, der Not­arzt­hub­schrau­ber und die Poli­zei Sams­tag­abend bei einer Per­so­nen­ret­tung im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den zu einer “Per­so­nen­ret­tung unweg­sa­mes Gelän­de” alar­miert, nach­dem eine Pas­san­tin eine offen­sicht­lich schwer­ver­letz­te Per­son im Bereich zwi­schen Traun und stei­ler Böschung gesich­tet hat­te. Die Feu­er­wehr konn­te die schwer­ver­letz­te Per­son — so berich­ten Augen­zeu­gen — mit einem Boot an Land brin­gen. Der Schwer­ver­letz­te wur­de dann nach der Erst­ver­sor­gung am Ein­satz­ort mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 ins Kli­ni­kum geflo­gen. Die nähe­ren Hin­ter­grün­de waren am Abend vor­erst noch unbe­kannt. Es wer­den noch wei­te­re Umstän­de erho­ben, hieß es.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber