Ein töd­li­cher Motor­rad­un­fall hat sich Mitt­woch­nach­mit­tag auf der L544 Groß­alm­stra­ße in Alt­müns­ter ereig­net. Ein Motor­rad­len­ker ist mit dem Kopf gegen einen Baum gepallt.

“Ein Motor­rad­fah­rer kam aus noch unge­klär­ter Ursa­che von der Stra­ße ab.

Unglück­li­cher­wei­se prall­te der Len­ker beim Sturz mit dem Kopf gegen

einen Baum und ver­starb noch an der Unfallstelle.

Auf­grund der schlecht ein­seh­ba­ren Stel­le wur­de das Motor­rad und der Ver­un­fall­te erst eini­ge Zeit spä­ter von vor­bei­fah­ren­den Rad­fah­rern ent­deckt und der Unfall gemel­det”, berich­tet die Feu­er­wehr Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter, wel­che offen­bar eben­so im Ein­satz war.

“Ein 49-Jäh­ri­ger aus Salz­burg fuhr am Nach­mit­tag des 14. August 2024 mit

sei­nem Motor­rad auf der L544 Groß­alm­stra­ße von Stein­bach am Attersee

kom­mend Rich­tung Alt­müns­ter. Dabei kam der Mann im Ortschaftsbereich

Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter, Gemein­de Alt­müns­ter, im Bereich von

Stra­ßen­ki­lo­me­ter 14,4 in einer engen Rechts­kur­ve von der Fahr­bahn ab und

prall­te gegen einen Baum. Der Mann blieb unter sei­nem Motor­rad liegen

und wur­de gegen 17:00 Uhr von einem vor­bei­kom­men­den Rad­fah­rer bemerkt.

Kurz dar­auf kamen wei­te­re Erst­hel­fer dazu. Die­se began­nen bis zum

Ein­tref­fen der Ret­tungs­kräf­te sofort mit der Reani­ma­ti­on. Der Notarzt

konn­te aller­dings wenig spä­ter lei­der nur noch den Tod des 49-Jährigen

fest­stel­len”, so bestä­tigt die Poli­zei am spä­ten Vor­mit­tag dann den

töd­li­chen Unfall.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber