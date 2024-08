Do., 26. Sep­tem­ber 2024, Kul­tur­zen­trum ALFA Steyrermühl

Tri­cky Niki ist in sei­nem neu­en Pro­gramm „auf der Suche nach den feh­len­den 10 cm“. Manch­mal schaf­fen Men­schen Gro­ßes. Bei der Geburt von Enter­tai­ner TRI­CKY NIKI wur­de die­ses Ziel nur um ein paar Zen­ti­me­ter ver­fehlt. Trotz­dem kön­nen heu­te alle dar­über lachen: in sei­ner neu­en Show “GRÖS­SEN­WAHN”!

Wahn, wenn nicht jetzt, ist die per­fek­te Zeit für klei­ne Wun­der und gro­ße Lacher? Etwa, wenn Mul­ti­ta­lent TRI­CKY NIKI dar­über sin­niert, ob ein ero­ti­sches Navi das männ­li­che Ego über kurz oder lang in die Sack­gas­se führt. Oder den größ­ten Kar­ten­trick der Welt zeigt. Selbst wenn er auf hyp­no­ti­sche Wei­se “groß­kop­fert” erscheint – immer wie­der sucht er beschei­de­ne 10 Zen­ti­me­ter, die ihm fehlen.

In “GRÖS­SEN­WAHN” stellt sich der gro­ße Klein­künst­ler vol­ler Iro­nie sei­nem aus­ge­blie­ben­den Wachs­tums­schub, mega­lo­ma­nen Aus­wüch­sen von heu­te und den bedeu­tends­ten Fra­gen der Mensch­heit. Mit von der Par­tie sind TRI­CKY NIKIS kurz­wei­li­ge Hand­lan­ger: ein fri­vo­ler Dra­che Emil, der auf gro­ßem Fuß leben will, hat sei­ner rech­ten Hand gera­de noch gefehlt. Ein bene­bel­ter Jus­tin Biber möch­te Niki dafür ganz groß raus­brin­gen. Spä­tes­tens bei Faul­tier Die­go wird lang­sam klar, dass hier kein Auge tro­cken bleibt, wenn es in die­sem Tem­po wei­ter­geht. Und Affe Lui­gi haut am Ende sowie­so alle vom Hocker. Fragt sich nur noch, wer hier wen auf den Arm nimmt.

Mit sei­nem ein­zig­ar­ti­gen Mix aus Bauch­re­den auf höchs­tem Niveau, gro­ßer Zau­ber­kunst und Wahn­sinn­s­poin­ten bringt TRI­CKY NIKI Enter­tain­ment auf ein neu­es Level. Hier sitzt jeder Gag – und das Publi­kum ist selbst im Sit­zen noch auf Augen­hö­he. Es wäre ver­mes­sen zu behaup­ten, dass “GRÖS­SEN­WAHN” die größ­te Show des Uni­ver­sums und aller umlie­gen­den Gala­xien ist. Doch mehr als 10 cm feh­len wohl auch hier nicht. Denn TRI­CKY NIKI ist zwar weder groß, noch artig – aber immer großartig.

Kat. A VVK € 29,00 / AK € 31,00

Foto: Tri­cky Niki (Feli­ci­tas Matern)