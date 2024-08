Meh­re­re Fahr­zeu­ge, dar­un­ter auch ein Gefahr­gut-LKW, waren am Mitt­woch in einen Ver­kehrs­un­fall in Bad Goi­sern verwickelt.

Zwei Autos waren auf der B 145 mit­ein­an­der kol­li­diert, wobei ein Fahr­zeug in wei­te­rer Fol­ge noch gegen einen ent­ge­gen­kom­men­den Gefahr­gut-LKW geprallt war. Teils schwer beschä­digt kamen die Unfall­fahr­zeu­ge auf der Fahr­bahn zum Still­stand, die Len­ker blie­ben unverletzt.

Sei­tens der alar­mier­ten Feu­er­wehr Bad Goi­sern wur­de die Unfall­stel­le abge­si­chert, ein Brand­schutz auf­ge­baut sowie die Fahr­bahn von Fahr­zeug­tei­len gerei­nigt. Aus­ge­lau­fe­ne Betriebs­mit­tel konn­ten die Feu­er­wehr­kräf­te bin­den und entsorgen.

Glück­li­cher­wei­se trat aus dem Tank­last­fahr­zeug kei­ne beför­der­te Flüs­sig­keit aus. Nach der Unfall­auf­nah­me durch die Poli­zei wur­de die Unfall­stel­le schließ­lich sei­tens der Feu­er­wehr mit­tels Ber­ge­fahr­zeug und Seil­win­de wie­der pas­sier­bar gemacht. berich­tet die FF Bad Goisern.