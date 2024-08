Die Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung hat nach einem auf­wen­di­gen Ein­satz die „Bibel­ot II“, ein wert­vol­les his­to­ri­sches Segel­boot, aus 130 Metern Tie­fe im Atter­see gebor­gen. Das Boot war am 2. August wäh­rend einer Regat­ta gesunken.

Die „Bibel­ot II“, ein Segel­boot der Son­der­klas­se, sank am 2. August wäh­rend der Segel­meis­ter­schaft am Atter­see. Wäh­rend sich die Besat­zung unver­letzt ret­ten konn­te, fand das Boot auf 130 Metern Tie­fe sei­nen vor­über­ge­hen­den Ruhe­platz. Die Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung (ÖWR) begann weni­ge Tage spä­ter mit der auf­wen­di­gen Ber­gung des wert­vol­len Bootes.

Nach­dem das Boot mit­hil­fe eines Sonar­ge­räts geor­tet und mit einem Unter­was­ser­ro­bo­ter iden­ti­fi­ziert wur­de, stand fest, dass die Ber­gung in die­ser Tie­fe eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung dar­stellt. Tau­cher muss­ten spe­zi­el­le Atem­gas­ge­mi­sche ver­wen­den, da nor­ma­le Atem­luft in die­sen Tie­fen toxisch wird. Auch die Dekom­pres­si­ons­zei­ten wäh­rend des Auf­stiegs muss­ten exakt geplant wer­den, um die Sicher­heit der Tau­cher zu gewährleisten.

Ers­ter Ber­gungs­ver­such durch Wet­ter­ver­hält­nis­se gestoppt

Am 14. August wur­de der ers­te Ver­such unter­nom­men, das Boot zu ber­gen. Der Plan sah vor, den Tauchro­bo­ter an der „Bibel­ot II“ anzu­do­cken, sodass die Tau­cher ent­lang des Kabels abstei­gen und die Ber­ge­lei­ne befes­ti­gen konn­ten. Ein plötz­lich auf­zie­hen­des Gewit­ter zwang die Ein­satz­kräf­te jedoch, den Ver­such abzu­bre­chen und auf den nächs­ten Tag zu verschieben.

Am 15. August gelang es dann, den Tauchro­bo­ter wie geplant zu posi­tio­nie­ren. Zwei Spe­zia­lis­ten tauch­ten auf 130 Meter Tie­fe ab und befes­tig­ten die Ber­ge­lei­ne am gesun­ke­nen Boot. Unter­stützt wur­den sie von Siche­rungs­tau­chern auf 60 und 20 Meter Tie­fe, die für den Not­fall bereit­stan­den. Mit der Siche­rung der Ber­ge­lei­ne an einer Boje war der ris­kan­tes­te Teil der Ber­gung erfolg­reich abgeschlossen.

End­gül­ti­ge Ber­gung durch Hebeballone

Am 17. August setz­te die Was­ser­ret­tung die Ber­gung fort. Ein Pon­ton, aus­ge­stat­tet mit einer Spe­zi­al­seil­win­de, wur­de an die Unter­gangs­stel­le geschleppt. Mit der Win­de wur­de das Segel­boot zunächst aus dem Schlamm gezo­gen und auf etwa 20 Meter Tie­fe ange­ho­ben. Anschlie­ßend wur­de das Pon­ton samt dem Boot in seich­te­res Gewäs­ser gebracht, wo Tau­cher Hebe­bal­lo­ne am Holz­rumpf befes­tig­ten. Die­se sorg­ten dafür, dass das Boot wei­ter ange­ho­ben wer­den konn­te, sodass das Was­ser aus dem Rumpf gepumpt wer­den konn­te. Schließ­lich konn­te die „Bibel­ot II“ unbe­schä­digt in den Hafen geschleppt und den Besit­zern über­ge­ben werden.

Wert­vol­le Erfah­rung und Zusam­men­ar­beit führ­ten zum Erfolg

Die erfolg­rei­che Ber­gung der „Bibel­ot II“ ist nicht nur ein tech­ni­scher Erfolg, son­dern auch ein Beweis für die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit inner­halb der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung. Die Spe­zi­al­kräf­te der ÖWR aus Ober­ös­ter­reich, unter­stützt vom Lan­des­ver­band Salz­burg, konn­ten auf Erfah­run­gen zurück­grei­fen, die sie bereits 2018 bei der Ber­gung eines ande­ren Segel­boo­tes aus dem Atter­see gesam­melt hat­ten. Damals arbei­te­ten sie mit einer Spe­zi­al­fir­ma aus Deutsch­land zusam­men. Die­se Zusam­men­ar­beit ermög­lich­te es der Was­ser­ret­tung, den aktu­el­len Ein­satz eigen­stän­dig und erfolg­reich durchzuführen.