Von Frei­tag, 06. Sep­tem­ber bis Sams­tag, 07. Sep­tem­ber 2024 fand wie­der der Höhe­punkt im Jahr der Isch­ler Feu­er­wehr­ju­gend statt, die 24-Stunden-Übung.

Das Gelern­te in die Pra­xis umsetzten

Bei vie­len Übun­gen galt es, das Gelern­te inten­siv in die Pra­xis umzu­set­zen und die Gemein­schaft der Jugend­li­chen zu stärken.

Teil­ge­nom­men haben an der heu­ri­gen Übung die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Jain­zen und Pfandl, sowie die Feu­er­wa­chen Perneck, Rei­tern­dorf, Ret­ten­bach-Stein­feld-Hin­ter­stein und Sulzbach.

Vie­le tol­le Übungen

Am Frei­tag star­te­te um 14:00 Uhr die Übung, mit einem Wald­brand beim Salz­berg­werk in Perneck. Im Lau­fe der fol­gen­den 24-Stun­den folg­ten vie­le wei­te­re Gemein­schafts- und Ein­zel­übun­gen der Ein­hei­ten. Die Höhe­punk­te waren sicher­lich: die gefähr­li­che Stof­fe Übung, bei wel­chem ein Behäl­ter auf einem Anhän­ger abge­dich­tet wer­den muss­te. Gleich­zei­tig hat­te man dafür zu sor­gen, dass die Flüs­sig­kei­ten nicht in das Kanal­netz gelan­gen. Heiß her ging es in der Pfand­ler Schot­ter­gru­be, wo ver­schie­den Brand­ver­su­che durch­ge­führt wur­den. Und ganz beson­ders waren heu­er auch die Spie­le zum The­ma „Was­ser­trans­port der ande­ren Art“, bei wel­chem die Jugend­li­chen aller Grup­pen zu Teams, je fünf Mit­glie­der, zusam­men­ge­lost wurden.

Zeit ver­ging viel zu schnell

Natür­lich kam man in den Feu­er­wehr­häu­sern ein paar Stun­den zum Ver­schnau­fen und fand trotz aller Auf­ge­regt­heit ein wenig Schlaf.

Am Sams­tag­nach­mit­tag war die heu­ri­ge 24-Stun­den-Übung der Isch­ler Feu­er­wehr­ju­gend­grup­pen auch schon wie­der Geschich­te. Die Jugend­li­chen konn­ten wie­der­um wich­ti­ge Erfah­run­gen, auf ihrem Weg in den akti­ven Ein­satz­dienst (ab 16 Jah­ren) sammeln.

Dank an alle Unterstützer

Ein gro­ßes Dan­ke­schön gilt allen Jugend­be­treu­ern und Hel­fern, wel­che die Übun­gen vor­be­rei­tet haben und sich für die Jugend­li­chen Zeit genom­men haben. Eben­so allen Mit­glie­dern, wel­che für die Ver­pfle­gung gesorgt haben, sowie Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler, wel­che die Kos­ten für die Ver­pfle­gung über­nom­men hat!