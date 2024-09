27. Lauf um die Lang­bath­seen (So., 15. Sep­tem­ber 2024) – Tra­di­tio­nell bil­det der Knir­ps­lauf den Auf­takt für die Lauf­ver­an­stal­tung in Eben­see. Ab 10 Uhr gibt es am Fuße des Brunn­ko­gels Läu­fe für alle Alters­grup­pen. Den Höhe­punkt bil­det der Haupt­lauf mit Start um 11:45 Uhr rund um bei­de Lang­bath­seen (7,2 km). Für alle Teilnehmer:innen gibt es nach dem Ziel­ein­lauf die Lang­bath­see­lauf-Medail­le. Die Sie­ger­eh­rung ist ab 14 Uhr im Fest­zelt. Anmel­dun­gen bzw. Infos unter www.langbathseelauf.at.