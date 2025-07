Am Sonn­tag­nach­mit­tag kam es am Brunn­ko­gel im Gemein­de­ge­biet Eben­see am Traun­see zu einem tra­gi­schen Berg­un­fall. Eine 62-jäh­ri­ge Wan­de­rin aus dem Bezirk Gries­kir­chen stürz­te rund 200 Meter über eine Fels­wand ab und ver­starb noch an der Unfallstelle.

Anspruchsvolle Tour über Schafluckensteig

Die 62-jäh­ri­ge Frau und ihr 54-jäh­ri­ger Beglei­ter aus dem Bezirk Wels-Land – bei­de als berg­erfah­ren beschrie­ben – bra­chen am 20. Juli 2025 gegen 10:00 Uhr zu einer gemein­sa­men Tour auf. Ziel war der 1.708 Meter hohe Brunn­ko­gel in Eben­see. Die Rou­te führ­te über den soge­nann­ten Schaflu­cken­steig beim Hin­te­ren Lang­bath­see, einem nur für geüb­te Berg­stei­ger geeig­ne­ten, stei­len Steig.

Absturz beim Abstieg

Beim Abstieg gegen 16:30 Uhr – auf etwa 950 Metern See­hö­he – trat die Frau auf einen Stein, der unter ihr aus­brach. In der Fol­ge stürz­te sie rund 200 Meter über eine Fels­wand ab. Ihr Beglei­ter setz­te sofort die Ret­tungs­ket­te in Gang.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Der alar­mier­te Not­arzt­hub­schrau­ber „Mar­tin 3“ traf rasch am Unfall­ort ein, doch der Not­arzt konn­te nur noch den Tod der 62-Jäh­ri­gen fest­stel­len. Der 54-Jäh­ri­ge wur­de vom Hub­schrau­ber zum Zwi­schen­lan­de­platz am Lang­bath­see gebracht und dort vom Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team betreut, berich­tet die Polizei.

Weiterer Einsatz für die Bergretter

Zur glei­chen Zeit erlitt ein Wan­de­rer Krämp­fe im Bereich des Pfaf­fen­gra­ben im Höl­len­ge­bir­ge und konn­te sei­nen Weg von der Rie­der­hüt­te Rich­tung Hoch­le­cken­haus nicht mehr fort­set­zen. Eine vor­bei­kom­men­de Wan­de­rin ver­stän­dig­te die Ret­tungs­kräf­te und setz­te damit die Ret­tungs­ket­te in Gang. Der Wan­de­rer konn­te mit Unter­stüt­zung von drei Berg­ret­tern, die bei der Suche aus einem Hub­schrau­ber her­aus unter­stütz­ten, rasch loka­li­siert und anschlie­ßend per Tau­ber­gung ins Tal geflo­gen werden.

Dank gilt den aufmerksamen und couragierten Wanderern

Die Berg­ret­tung Eben­see bedankt sich bei allen Wan­de­rern für ihre Auf­merk­sam­keit und gezeig­te Zivil­cou­ra­ge. Wir bit­ten jedoch, im Fal­le einer Alar­mie­rung vor Ort zu blei­ben bzw. für Rück­ru­fe erreich­bar zu blei­ben, um die genaue Posi­ti­on und Situa­ti­on rasch klä­ren zu können.

Im Ein­satz stan­den 19 Mit­glie­der der Berg­ret­tung Eben­see, der Not­arzt­hub­schrau­ber „Mar­tin 3“, der Poli­zei­hub­schrau­ber „Libel­le“, das Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team sowie meh­re­re Mit­ar­bei­ter der Polizei.

Im Namen der Berg­ret­tung Eben­see möch­ten wir den Ange­hö­ri­gen und Freun­den der Ver­un­glück­ten unser auf­rich­ti­ges Bei­leid und tie­fes Mit­ge­fühl aus­spre­chen, so die Berg­ret­ter Ebensee.