Ers­tes Test­spiel der neu for­mier­ten ers­ten Mann­schaft der Traun­see Sharks, die ab die­ser Sai­son einen neu­en Namens­spon­sor haben und ab sofort UEHV Cam4Dent Sharks hei­ßen. Gre­gor Baum­gart­ner, Trai­ner der SHARKS, dürf­te in der Vor­be­rei­tung alles rich­tig gemacht haben und so sieg­ten die Haie am Sonn­tag 22.9.2024 bei einer beacht­li­chen Zuschau­er­zahl von über 150 Eis­ho­ckey­fans auf eige­nem Eis, gegen eine star­ke Mann­schaft KUNDL, die im Vor­jahr im Semi­fi­na­le der ÖEL (österr. Eis­ho­ckey­li­ga) ver­tre­ten war, mit einem Über­ra­schungs­er­geb­nis von 4:0. Gra­tu­la­ti­on! Dies ist ein kla­res Zei­chen in Hin­blick auf die neue Sai­son 2024/205 in der dritt­höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs der ÖEL. Am kom­men­den Frei­tag 27.9.2024 geht es zum zwei­ten Test­spiel gegen EC INZELL/Bayern und am Sonn­tag 29.9.2024 mit Spiel­be­ginn 15:30 Uhr haben die Eis­ho­ckey­fans der Sharks die Chan­ce ihre Cracks auf eige­nen Eis im Hai­fisch­be­cken Gmun­den gegen EC KUF­STEIN Dra­gons im 3. Test­spiel anzu­feu­ern. Der Ein­tritt ist frei! Test­spiel Num­mer 4 ist am Sams­tag 5.10.2024 mit Spiel­be­ginn 17:15 Uhr gegen DEC INZELL in der Eis­hal­le Gmunden.

Sai­son­be­ginn für die UEHV Cam4Dent Sharks in der ÖEL ist am 12.10.2024 mit dem Aus­wärts­spiel gegen ATSE Graz und das ers­te Heim­spiel im Hai­fisch­be­cken Gmun­den fin­det am Sams­tag 19.10.2024 mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr gegen KAP­FEN­BERG SV statt. Wir freu­en uns auf eine span­nen­de Sai­son mit unse­ren treu­en Eis­ho­ckey­fans und allen, die es noch wer­den wollen!