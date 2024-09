In Att­nang-Puch­heim such­te am spä­ten Frei­tag­abend ein grö­ße­res Auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­te nach einem abgän­gi­gen 82-jäh­ri­gen Pen­sio­nis­ten. Die­ser tauch­te dann bei der Feu­er­wehr auf.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den am spä­ten Abend zu einer Per­so­nen­su­che alar­miert, nach­dem ein 82-jäh­ri­ger Mann aus einer betreu­ba­ren Wohn­ein­rich­tung abgän­gig gemel­det wor­den ist. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr, die Poli­zei sowie drei Droh­nen der Feu­er­wehr stan­den dar­auf­hin bei der Suche nach dem Abgän­gi­gem im Ein­satz, wel­cher dann kurz vor Mit­ter­nacht plötz­lich beim Feu­er­wehr­haus auf­ge­taucht ist. Die Erleich­te­rung war groß, die Such­ak­ti­on konn­te dar­auf­hin erfolg­reich been­det werden.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber