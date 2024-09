Am Mitt­woch, den 25. Sep­tem­ber 2024, um 16:00 Uhr lädt der Stadt­saal Vöck­la­bruck zu einem ganz beson­de­ren musi­ka­li­schen Erleb­nis ein: ANTON BRUCK­NER-SUPER­STAR.

Gemein­sam mit der Brass­band ‚d’Blechan‘ und der bekann­ten Musi­ke­rin Ruth Humer fei­ern wir den Geburts­tag des gro­ßen Kom­po­nis­ten Anton Bruck­ner – auf kind­ge­rech­te Wei­se! Kin­der ab 3 Jah­ren sind herz­lich ein­ge­la­den, mit uns in die fas­zi­nie­ren­de Welt der Musik einzutauchen.

Vier begeis­ter­te Musi­ker machen sich auf den Weg Herrn Anton Bruck­ner zu tref­fen. Da läuft ihnen die Zau­ber­meis­te­rin ‚Kra­xa-abra­xa‘ über den Weg und bie­tet ihre Hil­fe an. Sie erin­nert die Vier dar­an, dass Herr Bruck­ner Geburts­tag hat, und ob sie ein Geschenk hät­ten. Die Vier kra­men in ihren Taschen, aber außer Kau­gum­mi und Blei­stift ist nicht viel da. Da hat einer von ihnen die Idee ein Geburts­tags­ständ­chen zu sin­gen. Mit Hil­fe der Kin­der wird es geübt und dann am Schluss des Stü­ckes zum Bes­ten gegeben.

In die­sem Stück wird den Kin­dern die Musik von Bruck­ner und sein Leben auf spie­le­ri­sche Wei­se nähergebracht.

Die Kin­der ler­nen mit den Musi­kern das Geburts­tags­ständ­chen und mit der Zau­ber­meis­te­rin die Zau­ber­sprü­che. Sie erfah­ren auch, dass man gut ist so wie man ist!

Freu­en Sie sich auf eine inter­ak­ti­ve und fröh­li­che Ver­an­stal­tung vol­ler Musik, Spaß und span­nen­der Geschich­ten rund um Anton Bruckner.

Ort: Stadt­saal Vöcklabruck

Datum: Mitt­woch, 25. Sep­tem­ber 2024

Beginn: 16:00 Uhr

Für Kin­der ab 3 Jahren

Wir freu­en uns auf vie­le klei­ne und gro­ße Gäs­te!

Karten »> www.kuf.at/kultur und Tourismusbüro Vöcklabruck

Alters­emp­feh­lung: ab 3 Jahren

Dau­er: ca. 60 min. (ohne Pause)

Tho­mas Schütz: Trompete

Josef Mösen­bich­ler: Trompete

Johann Rei­ter: Posaune

Andre­as Traus­ner: Tuba

Zaubermeisterin+Puppenspiel: Ruth Humer

Pup­pen­bau: Andra Siragusa

Fotos: Rein­hard Wink­ler (Abdruck honorarfrei)

Ver­an­stal­ter: STADT+KULTUR Vöck­la­bruck GmbH / kuf.at