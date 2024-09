Kei­ne Crew? Kein Pro­blem. Der Atter­see hat die Ein-Hand-Hel­den empfangen.

Das neue Regat­ta-For­mat am Atter­see war auch in der zwei­ten Auf­la­ge ein vol­ler Erfolg. Around Alo­ne Atter­see – die Her­aus­for­de­rung, den See allein zu umrun­den. Gemeint ist in die­sem Fall, dass ein Boot, das für eine Besat­zung von zwei oder mehr Per­so­nen kon­stru­iert ist, von nur einer Per­son gese­gelt wird.

Gestar­tet wur­de um 9:05 Uhr vor dem Uni­on-Yacht-Club Atter­see von Land aus mit den alten Signal­punk­ten und Schüs­sen aus der tra­di­tio­nel­len Start­ka­no­ne im Start­turm. Die mit­tel­gro­ße Run­de um den Atter­see führ­te im Süden bis Stock­win­kel und im Nor­den bis vor Kam­mer. Der gesam­te Kurs ist gut 14 See­mei­len (etwa 26 Kilo­me­ter) lang.

50 Boo­te waren an der Start­li­nie. Mit einem Start fast ohne Wind, dafür aber vol­ler Son­ne ging es los. Nach der anfäng­li­chen Flau­te kam dann der her­bei­ge­sehn­te Rosen­wind und sorg­te dafür, dass alle 50 Boo­te inner­halb des Zeit­li­mits ins Ziel kamen. Das letz­te Boot, eine alte First 18 war schon um 15:29 Uhr, gan­ze 1,5 Stun­den vor dem Ende des Zeit­li­mits wie­der in Attersee!

Damit das Gesche­hen auch von Land aus gut zu beob­ach­ten war, wur­de die­se Segel-Regat­ta mit dem Track­ing-Sys­tem Trac­Trac online sicht­bar gemacht. Wei­te­re Kri­te­ri­en für Sicher­heit waren, dass nur „unken­ter­ba­re“ Kiel­boo­te zuge­las­sen wur­den und alle Steu­er­leu­te ver­pflich­tend immer Schwimm­wes­ten tra­gen mussten.

Ers­tes Boot im Ziel war Harald Schuh mit einer Esse 850 in 3 Stun­den und 40 Minu­ten. Aber mit einem schnel­len Boot vor­ne zu sein, ist gut, bedeu­tet aber nicht, dass man im Ver­gleich zu Segler*innen, die auf lang­sa­me­ren Boo­ten unter­wegs waren, bes­ser gese­gelt ist. Daher wer­den die Zei­ten nach Yard­stick kor­ri­giert, womit die­se Unter­schie­de berück­sich­tigt werden.

Nach die­ser berech­ne­ten Zeit gewann Mar­tin Mayr­ho­fer, der mit einer a27 als 3. Boot ins Ziel kam. Er hat­te nach berech­ne­ter Zeit einen Vor­sprung von etwa 5 Minu­ten auf den ers­ten im Ziel Harald Schuh.

Es hat sich bestä­tigt, dass kei­ne Crew für die Ein-Hand-Hel­den kein Pro­blem ist. Ver­an­stal­ter, Spon­so­ren und Teil­neh­mer freu­en sich gemein­sam über die gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung mit Wind- und Wet­ter­be­din­gun­gen wie man sie nicht bes­ser hät­te vor­be­stel­len können.