Am 19. Sep­tem­ber 2024 fand im Stadt­thea­ter Gmun­den eine ein­drucks­vol­le Ver­an­stal­tung des Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Club Traun­see statt. Die Ver­an­stal­tung stand ganz im Zei­chen von Ali Mahl­od­ji, einem renom­mier­ten Spea­k­er und Brü­cken­bau­er für eine neue Arbeits­welt. Mahl­od­ji inspi­riert Men­schen, Mut zu fas­sen und die Zukunft aktiv zu gestal­ten. Mit sei­ner packen­den und moti­vie­ren­den Art bot er dem Publi­kum wert­vol­le Denk­an­stö­ße, wie die Arbeits­welt der Zukunft aus­se­hen kann.

Zu Beginn der Ver­an­stal­tung wur­den der Lei­ter der regio­na­len Geschäfts­stel­le des Arbeits­markt­ser­vice (AMS) Gmun­den, Herr Leo Trem­mel, sowie Herr Robert Ober­frank (WKO) und Herr Dr. Mar­tin Kam­rat, LL.M. (AK), auf die Büh­ne gebe­ten. In einer span­nen­den Dis­kus­si­ons­run­de gaben sie Ein­bli­cke in den regio­na­len Arbeits­markt und die Stim­mung unter den Jugend­li­chen im Bezirk Gmun­den. Die Exper­ten beleuch­te­ten sowohl die Her­aus­for­de­run­gen als auch die Chan­cen für jun­ge Men­schen in der Region.

Der Vor­trag von Ali Mahl­od­ji beein­druck­te das Publi­kum nach­hal­tig. In sei­ner Rol­le als “Mut­ma­cher” zeig­te er auf, wie wich­tig es ist, Ver­än­de­run­gen nicht als Bedro­hung, son­dern als Chan­ce zu begrei­fen, und moti­vier­te alle Anwe­sen­den, sich aktiv in die Gestal­tung der Zukunft einzubringen.

Im Anschluss an den Vor­trag klang der Abend in ent­spann­ter Atmo­sphä­re aus, bei der die Gäs­te die Mög­lich­keit hat­ten, das Gehör­te zu reflek­tie­ren und sich auszutauschen.