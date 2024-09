Vor zwei Jah­ren hat­ten Mat­thi­as Kret­schmer, Micha­el Wit­tig und Inge­borg Rauss vom Gmund­ner Kunst­ver­ein eine Visi­on: Eine Kunst­mes­se in Gmun­den zu eta­blie­ren, die eine Platt­form für auf­stre­ben­de Künst­ler bie­tet. Die­se Visi­on wur­de nun mit der ers­ten Mes­se „Poten­ti­als OÖ 24“ Wirklichkeit.

Nach zwei Jah­ren inten­si­ver Pla­nung und Vor­be­rei­tung war es end­lich soweit: Vom 30. August bis zum 1. Sep­tem­ber 2024 fand die ers­te Kunst­mes­se „Poten­ti­als OÖ 24“ im Tos­ca­na Kon­gress­haus in Gmun­den statt. Unter dem Mot­to „Zei­ge Dei­ne Poten­ti­als“ bot die Mes­se auf­stre­ben­den Künst­lern aus Ober­ös­ter­reich die ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­keit, ihre Wer­ke einem brei­ten Publi­kum zu prä­sen­tie­ren und damit einen wich­ti­gen Schritt auf ihrem Weg in den inter­na­tio­na­len Kunst­markt zu gehen. Aber auch hei­mi­sche bekann­te Künst­ler waren mit ihren Wer­ken bes­tens vertreten.

Die Initia­to­ren, Mat­thi­as Kret­schmer, Micha­el Wit­tig und Inge­borg Rauss, über­nah­men die Mes­se­lei­tung und setz­ten sich dafür ein, ein viel­fäl­ti­ges und anspre­chen­des Pro­gramm zu gestal­ten. Beson­ders wich­tig war ihnen, Künst­ler aus Ober­ös­ter­reich zusam­men­zu­brin­gen und eine Platt­form zu schaf­fen, die es ermög­licht, krea­ti­ve Poten­zia­le sicht­bar zu machen. „Wir sind stolz, was wir hier in Gmun­den geschaf­fen haben, das kann Zukunft haben“, beton­te Mat­thi­as Kret­schmer in sei­ner Eröffnungsrede.

Mit der Unter­stüt­zung von drei renom­mier­ten Fach­leu­ten, Mag. Mar­le­ne Elvi­ra Steinz, Dr. Maria Reit­ter-Koll­mann und Dr. Lucas Cutu­ri, konn­te ein hoch­ka­rä­ti­ger künst­le­ri­scher Bei­rat gewon­nen wer­den. Die­se Exper­ten über­nah­men nicht nur die Rol­le der Jury, son­dern beglei­te­ten auch den Aus­wahl­pro­zess der 82 teil­neh­men­den Künst­ler. Alle Aus­stel­ler sind Mit­glie­der eines ober­ös­ter­rei­chi­schen Kunst­ver­eins und zeig­ten auf der Mes­se ein­drucks­voll ihre Potenziale.

Den Auf­takt der Mes­se bil­de­te am 29. August 2024 eine exklu­si­ve Pre­view-Ver­an­stal­tung, bei der gela­de­ne Gäs­te einen ers­ten Blick auf die aus­ge­stell­ten Kunst­wer­ke wer­fen konn­ten. Im Anschluss dar­an führ­te die Jury die Gäs­te durch die Aus­stel­lung und beant­wor­te­te Fra­gen zu den gezeig­ten Wer­ken. „Man konn­te beob­ach­ten, wie unser Baby zu wach­sen begann und nun ist aus dem Klei­nen etwas Gro­ßes gewor­den“, freu­te sich Inge­borg Rauss über die posi­ti­ve Reso­nanz der Besucher.

Ein High­light der Mes­se war der „Mühl­viert­ler Cat Walk“, eine spek­ta­ku­lä­re Moden­schau, die vom bekann­ten ORF Mode­ra­tor Heinz Hör­ha­ger mode­riert wur­de. Hier prä­sen­tier­ten aus­ge­wähl­te Künst­ler aus dem Mühl­vier­tel ihre Wer­ke auf dem Lauf­steg. Unter­stützt wur­den sie dabei von den Fina­lis­tin­nen der „Miss Aus­tria Wahl 2024“ aus Ober­ös­ter­reich sowie „Mis­ter Ober­ös­ter­reich 2024“ und „Miss Online 2024“. Die Show begeis­ter­te das Publi­kum und setz­te einen glanz­vol­len Akzent auf das viel­fäl­ti­ge Pro­gramm der Messe.

Die Pre­mie­re der Kunst­mes­se „Poten­ti­als OÖ 24“ in Gmun­den war ein vol­ler Erfolg. Die Ver­an­stal­tung hat gezeigt, wel­ches Poten­zi­al in der ober­ös­ter­rei­chi­schen Kunst­sze­ne steckt und lässt auf eine Fort­set­zung im kom­men­den Jahr hoffen.

Bereits jetzt ist klar: Die­se Mes­se könn­te zu einem neu­en Fix­punkt im öster­rei­chi­schen Kunst­ka­len­der werden.