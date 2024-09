Das Bun­des­in­sti­tut für Erwach­se­nen­bil­dung und die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut laden zur Lesung und Aus­ein­an­der­set­zung mit einem all­zeit aktu­el­len The­ma am 13. Sep­tem­ber in das Bifeb ein:

Fran­zis­ka Schutz­bach, pro­mo­vier­te Geschlech­ter­for­sche­rin, Sozio­lo­gin, Publi­zis­tin und femi­nis­ti­sche Akti­vis­tin, liest aus ihrem aktu­el­len Buch „Die Erschöp­fung der Frau­en“. In ihrem Werk gelingt es der Autorin, das wei­te The­ma Frau­en­feind­lich­keit auf ein zen­tra­les The­ma zuzu­spit­zen: Die Aus­beu­tung der emo­tio­na­len, kör­per­li­chen und zeit­li­chen Res­sour­cen, die kul­tu­rell und sozi­al Frau­en zuge­schrie­ben wer­den. Sie kommt in ihrer Ana­ly­se zu dem Schluss, dass die­se Aus­beu­tung der Frau­en die Basis der Gesell­schaft und der kapi­ta­lis­ti­schen Öko­no­mie bildet.

Frau­en wird die Rol­le der Ver­sor­gen­den und Sozia­len zuge­schrie­ben – sie hat dafür zu sor­gen, „dass sich Män­ner und Kin­der von der anstren­gen­den Welt erho­len kön­nen.“ Frau­en sol­len für die Gefüh­le zur Ver­fü­gung ste­hen, die der Mensch braucht, um zu über­le­ben und um pro­duk­tiv zu sein. Dar­über hin­aus sind Frau­en über­durch­schnitt­lich oft in soge­nann­ten Care­be­ru­fen beschäf­tigt, in denen sehr schlech­te Arbeits­be­din­gun­gen herr­schen und Frau­en meist schlecht bezahlt werden.

Fran­zis­ka Schutz­bach geht es aller­dings nicht um einen je per­sön­li­chen Aus­weg aus die­ser Situa­ti­on, son­dern um einen grund­le­gen­den gesell­schaft­li­chen Wan­del. Denn, so die Autorin, solan­ge die Gesell­schaft ihren umfas­sen­den Ver­füg­bar­keits­an­spruch an Frau­en auf­recht­erhält, ist Gleich­heit der Geschlech­ter nicht mög­lich. Schutz­bach sieht einen mög­li­chen Aus­weg in der Auf­wer­tung der Sor­ge­ar­beit, die zu glei­chen Tei­len wie Erwerbs­ar­beit und Frei­zeit auf­ge­teilt wer­den. Dies gelingt nur in einer Gesell­schaft in der Erwerbs­ar­beit, Bil­dung, Wär­me und Wohn­raum für alle, aus­rei­chend Geld und Zeit zur Ver­fü­gung ste­hen, um sämt­li­che Arbei­ten zu erle­di­gen, die zum Mensch­sein gehören.

(Vgl.: Mere­deth Haaf, „Ein unge­heu­rer Preis“ Rezen­si­on über Das Buch von Fran­zis­ka Schutz­bach „Die Erschöp­fung der Frau­en“, 10.11.2021, in der Süd­deut­schen Zei­tung, Rezen­si­on von Fran­zis­ka Schutz­bachs Buch „Die Erschöp­fung der Frau­en“ — Kul­tur — SZ.de (sueddeutsche.de) )

Die Ver­an­stal­tung fin­det in der Bifeb Rei­he „femi­nis­ti­sche Erwach­se­nen­bil­dung“ in Koope­ra­ti­on mit der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut statt. Der Spen­den­er­lös des Ein­tritts kommt der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut zugute.

13.September, 19.00 am Bifeb, Bürgl­stein 1, St. Wolfgang

Anmel­dung bit­te unter: 06137/6621–501, karin.buchinger@bifeb.at oder 06132 21331 Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salzkammergut.