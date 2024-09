Ein fol­gen­schwe­rer Unfall hat sich in der Nacht auf Sams­tag auf der A1 West­au­to­bahn bei Vorch­dorf ereig­net. Eine Per­so­nen wur­de dabei töd­lich, eine wei­te­re sehr schwer verletzt.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den in der Nacht auf Sams­tag zu einer Per­so­nen­ret­tung nach einem Ver­kehrs­un­fall auf die A1 West­au­to­bahn bei Vorch­dorf geru­fen. Zuvor gab es um 02:03 Uhr eine Geis­ter­fah­rer­mel­dung für den Ste­cken­ab­schnitt zwi­schen Vorch­dorf und Regau.

Geis­ter­fah­rer kol­li­dier­te mit zwei ande­ren Autos

Der fol­gen­schwe­re Crash ereig­ne­te sich dann auf der Rich­tungs­fahr­bahn Salz­burg zwi­schen Eber­stal­zell und Vorch­dorf, kurz vor der Auto­bahn­ab­fahrt Vorch­dorf. Der Geis­ter­fah­rer dürf­te offen­bar in Fahrt­rich­tung Wien unter­wegs gewe­sen sein und kol­li­dier­te dort dann mit zwei PKW.

Zwei Per­so­nen waren nach dem Unfall im Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­ten von den Kräf­ten der drei alar­mier­ten Feu­er­weh­ren befreit wer­den. Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten erlit­ten schwers­te Ver­let­zun­gen. Eine Per­son wur­de ins Kli­ni­kum Wels gebracht, die zwei­te Per­son wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 14 ins Kran­ken­haus geflogen.

Eine Droh­ne der Feu­er­wehr wur­de anschlie­ßend zur Unfall­auf­nah­me eben­falls noch an die Ein­satz­stel­le ange­for­dert. In wei­te­rer Fol­ge konn­ten die Auf­räum­ar­bei­ten durch­ge­führt wer­den. Die A1 West­au­to­bahn war in Fahrt­rich­tung Salz­burg zwi­schen der Auto­bahn­ab­fahrt Eber­stal­zell und Vorch­dorf für fünf Stun­den gesperrt.

Quel­le: laumat.at