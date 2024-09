Förderexpert:innen sind in der WKO Bad Ischl zu Gast. Das WKOÖ För­der­ser­vice infor­miert gemein­sam mit der KGG UBG, tech2b und dem OÖ High­tech­Fonds bran­chen­un­ab­hän­gig zu Inves­ti­ti­ons­för­de­run­gen, opti­ma­ler Finan­zie­rung und mög­li­cher Unter­stüt­zung für Start­ups bei der Ideen- und Pro­dukt­ent­wick­lung. Im Anschluss an die Impuls­vor­trä­ge ste­hen die Expert:innen für per­sön­li­che Gesprä­che zur Ver­fü­gung. Die Ver­an­stal­tung dient auch zum Ver­net­zen und Erfah­rungs­aus­tausch mit ande­ren Unternehmer:innen. Anmel­dung zur kos­ten­lo­sen Teil­nah­me an veranstaltung@wkooe.at oder T 05–90909-5301, Hr. Prom­ber­ger (WKO Bad Ischl).