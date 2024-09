Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de in der Traun, an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Roit­ham am Traun­fall und Rüs­torf, eine Gra­na­te ent­deckt. Ein Kajak­fah­rer alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te, nach­dem er das gefähr­li­che Relikt im Fluss ent­deckt hatte.

Gegen 16:00 Uhr ging bei der Poli­zei die Mel­dung über den Gra­na­ten­fund ein. Zwei Feu­er­weh­ren wur­den zur Siche­rung der Fund­stel­le und für Unter­stüt­zung mit Boo­ten hin­zu­ge­zo­gen. Der Ein­satz­ort befand sich auf Höhe einer Schot­ter­gru­be in Roit­ham am Traun­fall. Die Ein­satz­kräf­te sperr­ten den Bereich weit­räu­mig ab, um eine siche­re Ber­gung zu gewährleisten.

Ent­mi­nungs­dienst vor Ort

Der Ent­mi­nungs­dienst des Öster­rei­chi­schen Bun­des­hee­res traf gegen 18:00 Uhr ein und begann umge­hend mit der Ber­gung der Gra­na­te. Wie sich her­aus­stell­te, ver­füg­te die Gra­na­te über kei­nen Zün­der, was die Situa­ti­on etwas ent­schärf­te. Gemein­sam mit den Feu­er­weh­ren konn­te das Kriegs­re­likt aus der Traun gebor­gen wer­den. Anschlie­ßend wur­de die Gra­na­te zur Ver­nich­tung nach Allen­steig transportiert.

Quel­le: LPD OÖ / Foto: laumat.at