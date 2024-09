Laa­kir­chen will künf­tig noch stär­ker auf die Kraft der Son­ne set­zen: Die Dächer meh­re­rer öffent­li­cher Gebäu­de wer­den in den kom­men­den Mona­ten mit Pho­to­vol­ta­ik­mo­du­len bestückt. Die erwar­te­te Strom­men­ge ent­spricht dem durch­schnitt­li­chen Bedarf von 100 Einfamilienhäusern.

Vor­aus­sicht­lich noch heu­er, spä­tes­tens aber im Früh­jahr 2025 wer­den auf Dächern von Gebäu­den im Besitz der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen rund 1.700 Qua­drat­me­ter an zusätz­li­chen Pho­to­vol­ta­ik­mo­du­len mon­tiert. Die­se sol­len bei vol­ler Leis­tung ca. 570.000 kWh/Jahr an elek­tri­scher Ener­gie lie­fern. Das ent­spricht dem durch­schnitt­li­chen Bedarf von 100 Ein­fa­mi­li­en­häu­sern oder dem Jah­res­ver­brauch von 270 Elek­tro­au­tos mit je 12.000 km Fahrleistung.

Die Errich­tung der Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen erfolgt auf Basis eines Betrei­ber-Modells: Die Betrei­ber­ge­sell­schaft neo­om über­nimmt für die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen Bau und Instand­hal­tung der Anla­ge sowie die Errich­tung und den Betrieb einer Ener­gie­ge­mein­schaft. Die Stadt­ge­mein­de erhält den gesam­ten pro­du­zier­ten Strom zur „Eigen­ver­sor­gung“, ein allen­falls ent­ste­hen­der Über­schuss soll in Bat­te­rie­spei­chern gela­den wer­den. „Damit wird die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen stär­ker in der Eigen­ver­sor­gung mit elek­tri­scher Ener­gie“, freut sich Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. DI (FH) Jens Baum­gart­ner, Obmann des Aus­schus­ses für Ener­gie, Umwelt, Natur und Kli­ma­schutz betont: „Neben der Leis­tungs­wei­te­rung stel­len die zusätz­li­chen Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen eine gewis­se Absi­che­rung gegen sprung­haft anstei­gen­de Ener­gie­kos­ten in Aus­nah­me­si­tua­tio­nen dar. Wich­tig wird es sein, den Eigen­ver­brauch zu opti­mie­ren und über zusätz­li­che Alter­na­ti­ven in der Spei­che­rung, Trans­for­ma­ti­on und Abnah­me­ko­ope­ra­tio­nen nachzudenken“.

Geplant sind die PV-Flä­chen an fol­gen­den Gebäu­den: Frei­bad Laa­kir­chen, Sport­land Laa­kir­chen, Sport­hal­le Laa­kir­chen und Volks­schu­le Laa­kir­chen. Erwei­te­run­gen bereits bestehen­der Anla­gen erfol­gen bei Kin­der­gar­ten Rein­tal, Kin­der­gar­ten Dan­zer­mühl und Mit­tel­schu­le Laa­kir­chen. Eben­falls bereits mit PV-Anla­gen bestückt sind Rat­haus und Lan­des­mu­sik­schu­le sowie die Kin­der­gär­ten Laa­kir­chen und Stey­rer­mühl. Zudem ver­fügt das Senio­ren­heim Laa­kir­chen über eine Solar­an­la­ge für Warm­was­ser- und Heizungszwecke.