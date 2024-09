Durch­schnitt­lich zwölf fie­ber­haf­te Infek­te pro Jahr gel­ten bei Klein­kin­dern als völ­lig nor­mal. Kein Wun­der, dass vie­le Eltern in der kal­ten Jah­res­zeit das Gefühl haben, der Nach­wuchs kommt aus Schnup­fen, Hus­ten und Co. gar nicht mehr her­aus. Schon jetzt, zum Ende der Som­mer­fe­ri­en, den­ken Mamas und Papas mit Sor­ge an den Start von Krab­bel­stu­be, Kin­der­gar­ten und Schu­le und wol­len ihre Söh­ne und Töch­ter ent­spre­chend rüsten.

Um das Immun­sys­tem recht­zei­tig auf­zu­bau­en, spie­len vie­le ver­schie­de­ne Fak­to­ren eine Rol­le. Prim. Priv.-Doz. Dr. Die­ter Furth­ner, Lei­ter der Kin­der- und Jugend­heil­kun­de am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck (SK), gibt Tipps, wie sich Fami­li­en am bes­ten vor­be­rei­ten kön­nen. Er rät Eltern ganz klas­sisch, sich an die Impf-Emp­feh­lun­gen im Mut­ter-Kind-Pass zu hal­ten sowie den Nach­wuchs mit der jähr­li­chen Grip­pe-Imp­fung vor schwe­ren Infek­tio­nen zu schüt­zen. Doch dar­über hin­aus spielt vor allem die rich­ti­ge Ernäh­rung der Klei­nen eine wich­ti­ge Rol­le und man soll­te ihnen viel Zeit an der fri­schen Luft gön­nen, um ihre Abwehr­kräf­te zu stärken.

Kon­fron­ta­ti­on mit Viren ist wich­tig für das Immunsystem

Häu­fi­ge Infek­tio­nen im Klein­kind­al­ter, meist harm­lo­se Erkäl­tun­gen, sind für die Ent­wick­lung eines funk­tio­nie­ren­den Immun­sys­tems von gro­ßer Bedeu­tung. Neben dem ange­bo­re­nen Immun­sys­tem besitzt der mensch­li­che Orga­nis­mus näm­lich auch ein erwor­be­nes Immun­sys­tem, das direkt gegen Krank­heits­er­re­ger wirkt. Dabei spricht man auch von adap­ti­ver Immu­ni­tät. Eine Mög­lich­keit, immun zu wer­den, ist der natür­li­che Erst­kon­takt mit einem Krank­heits­er­re­ger. Die ande­re Mög­lich­keit, ist eine Imp­fung. Unser Kör­per ent­wi­ckelt nach bei­den Kon­tak­ten Anti­kör­per gegen bestimm­te Erre­ger, wodurch Krank­hei­ten mil­der ver­lau­fen oder im Opti­mal­fall erst gar nicht aus­bre­chen kön­nen. Wer gegen etwas immun ist, kann sich (ent­we­der für eine bestimm­te Zeit oder lebens­lang) nicht mehr mit einer bestimm­ten Krank­heit anstecken.

Wer sein Kind beim Auf­bau des Immun­sys­tems best­mög­lich unter­stüt­zen will, soll­te es zu regel­mä­ßi­ger Bewe­gung moti­vie­ren. Kör­per­li­che Akti­vi­tät kur­belt den gesun­den Kreis­lauf an, die Hel­fer-Zel­len des Immun­sys­tems kom­men somit schnel­ler an die Stel­len im Kör­per, wo sie gebraucht wer­den. Durch die Akti­vie­rung der Mus­ku­la­tur wer­den außer­dem Hor­mo­ne gebil­det, die für den Abbau von Kör­per­fett ver­ant­wort­lich sind. Auch dies ist gut für ein kräf­ti­ges Immunsystem.

Wer sich regel­mä­ßig bewegt, sorgt auch dafür, dass die Schleim­häu­te bes­ser durch­blu­tet wer­den und sich hier mehr schüt­zen­de Anti­kör­per bin­den. Krank­heits­er­re­ger wer­den somit erfolg­rei­cher bekämpft (oder in Schach gehal­ten). Kin­der und Jugend­li­che von fünf bis 17 Jah­ren soll­ten sich täg­lich 60 Minu­ten aktiv kör­per­lich bewe­gen, so lau­tet die offi­zi­el­le Emp­feh­lung der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on WHO. Prim. Furth­ner: „Im Ide­al­fall ver­brin­gen Kin­der min­des­tens zwei Stun­den täg­lich mit Bewe­gung an der fri­schen Luft, egal bei wel­chem Wet­ter. Aus­rei­chend kör­per­li­che Akti­vi­tät sorgt für eine bes­se­re Durch­blu­tung und stei­gert so die Immun­ab­wehr des Kör­pers. Wer kei­ne zwei Stun­den schafft, für den ist aber auf jeden Fall eine Stun­de schon hilf­rei­cher als gar kei­ne Bewe­gung an der fri­schen Luft.“

Rich­ti­ge Ernäh­rung wich­ti­ger als Nahrungsergänzungsmittel

Dass besorg­te Eltern auf Eigen­in­itia­ti­ve vor­beu­gend zu Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln grei­fen, sieht der Medi­zi­ner kri­tisch. Viel wich­ti­ger als Immun­säf­te und Vit­amin­trop­fen sei für ihn eine aus­ge­wo­ge­ne Ernäh­rung. Dazu gehö­ren neben stär­ken­den Lebens­mit­teln, die Koh­le­hy­dra­te und Pro­te­ine ent­hal­ten, unbe­dingt fri­sches Obst und Roh­kost. Denn mit ihrem hohen Gehalt an Vit­ami­nen, Mine­ra­li­en und Spu­ren­ele­men­ten tra­gen sie zu einer guten Ver­sor­gung des Kör­pers bei. Nicht nur für Kin­der, son­dern für alle Alters­grup­pen gilt: Fünf Por­tio­nen Obst und Gemü­se am Tag sind emp­feh­lens­wert, davon min­des­tens drei aus Gemü­se. Wer wegen der Por­ti­ons­grö­ße bei Kin­dern unsi­cher ist: Als Faust­re­gel gilt, eine Por­ti­on ist jene Men­ge, die in einer Kin­der­hand Platz hat – das gilt sowohl für klei­ne als auch grö­ße­re Kinderhände.

Bei abwechs­lungs­rei­cher Kost kön­nen die meis­ten wich­ti­gen Vit­ami­ne und Mine­ral­stof­fe über die Ernäh­rung abge­deckt wer­den. Nur beim für das Immun­sys­tem wich­ti­gen Vit­amin D ist das nicht mög­lich. Hier wird der Bedarf nur zu zehn Pro­zent über die Ernäh­rung gedeckt, 90 Pro­zent wer­den durch die UV-Strah­len vom Kör­per selbst gebil­det. Nicht zuletzt des­halb, ist es sehr wich­tig, auch in der dunk­len Jah­res­zeit regel­mä­ßig im Frei­en zu sein. Ein Vit­amin-D-Man­gel ist ein wei­te­rer Grund der Infekt­häu­fung im Herbst und Winter.

Davor, vor­sorg­lich Vit­amin-D-Prä­pa­ra­te oder ande­re Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel zu neh­men oder zu ver­ab­rei­chen, rät Prim. Furth­ner ab. Wenn, dann soll­te man vor­her Rück­spra­che mit sei­nem Arzt oder sei­ner Ärz­tin hal­ten, denn Vit­ami­ne kön­nen auch über­do­siert wer­den. Wäh­rend was­ser­lös­li­che Vit­ami­ne kaum zu viel wer­den kön­nen, ist eine Über­do­sie­rung bei fett­lös­li­chen Vit­ami­nen (A, K, D und E) durch­aus mög­lich. Gene­rell gibt es kei­ne ärzt­li­che Emp­feh­lung zur Ein­nah­me von Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln, außer für Schwan­ge­re, Frau­en, die ger­ne schwan­ger wer­den möch­ten, Neu­ge­bo­re­ne, Säug­lin­ge sowie Vege­ta­rie­rIn­nen und VeganerInnen.

Wie kann das Immun­sys­tem noch gestärkt werden?

Neben der rich­ti­gen Ernäh­rung inklu­si­ve aus­rei­chend Flüs­sig­keits­auf­nah­me, viel fri­scher Luft und Bewe­gung spielt auch aus­rei­chend Schlaf eine wich­ti­ge Rol­le für die Funk­ti­on des Immun­sys­tems. Der Schlaf­be­darf ist zwar je nach Alters­grup­pe und Kind unter­schied­lich, jedoch sind regel­mä­ßi­ge Bett­geh- und Auf­steh­zei­ten all­ge­mein wich­tig für Kin­der. Wer kei­nen gere­gel­ten Schlaf­rhyth­mus hat, kann sich nachts nicht so gut rege­ne­rie­ren. Eben­so, wenn es im Schlaf­zim­mer zu warm ist. Die Tem­pe­ra­tur soll­te nachts maxi­mal 18 Grad betra­gen. Wich­tig, damit Kin­der nicht so häu­fig krank wer­den, sind zudem Stress­re­duk­ti­on und psy­chi­sche Ausgeglichenheit.

Ein ein­fa­cher Tipp für Eltern, um die Abwehr­kräf­te der Kin­der zu stär­ken und auch sich selbst etwas Gutes zu tun, ist viel zu Lachen. „Lachen erhöht die Abwehr­stof­fe im Blut und der Kör­per schüt­tet gleich­zei­tig Glücks­hor­mo­ne aus. Dabei macht es nicht nur den Kin­dern, son­dern auch einem selbst Spaß“, rät Prim. Furthner.

Was scha­det dem kind­li­chen Abwehrsystem?

Übri­gens kann man dem kind­li­chen Immun­sys­tem als Erwach­se­ner nicht nur hel­fen, son­dern ihm auch Scha­den zufü­gen: Ziga­ret­ten­rauch, über­mä­ßi­ge Fein­staub­be­las­tung oder Schim­mel­pil­ze in Wohn­räu­men sind ganz schlecht für die kör­per­li­che Abwehr.