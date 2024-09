Am 22. Sep­tem­ber 2024 beginnt um 14:43 Uhr offi­zi­ell der Herbst. Eine Jah­res­pe­ri­ode, die auch wie­der die Ern­te- und Ver­sor­gungs­bi­lanz in den Fokus rückt. Und dabei ist der Blick wei­ter­hin getrübt durch ein nach wie vor beträcht­li­ches Import­auf­kom­men in vie­len Berei­chen des Obst- und Gemü­se­sek­tors der EU und Öster­reichs, betont die aus Alt­müns­ter stam­men­de OÖVP-Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Bet­ti­na Zopf. Und begrüßt daher aktu­el­le Ankün­di­gun­gen der Bun­des­re­gie­rung, den Anbau von Obst und Gemü­se in Öster­reich wei­ter for­cie­ren zu wol­len. Ansät­ze fin­den sich sowohl im Öster­reich-Plan von Kanz­ler Karl Neham­mer als auch in der neu­en öster­rei­chi­schen Sicher­heits­stra­te­gie. „Für Ober­ös­ter­reichs Land­wirt­schaft ste­cken in die­sen Vor­ha­ben gro­ße Chan­cen, zumal unser Bun­des­land beim Anbau von Obst und Gemü­se schon jetzt zu den Spit­zen­rei­tern zählt“, bilan­ziert Zopf.

Selbst­ver­sor­gungs­grad bei Obst beträgt 45 %, der bei Gemü­se 58 %

Dass der Selbst­ver­sor­gungs­grad Öster­reichs bei Obst und Gemü­se aus­bau­fä­hig ist, zei­gen Daten der Sta­tis­tik Aus­tria: Dem­nach wer­den pro Kopf und Jahr in Öster­reich 78 Kilo Obst ver­zehrt, wovon aber nur 45 Pro­zent aus hei­mi­schem Anbau stam­men. Ähn­lich ist das Bild bei Gemü­se: Dort liegt der jähr­li­che Pro-Kopf-Ver­brauch bei 121 Kilo, wovon aber nur 58 Pro­zent von hei­mi­schen Fel­dern stam­men. Heißt im Umkehr­schluss laut den Daten der Sta­tis­tik Aus­tria, dass Öster­reich zuletzt pro Jahr 742.776 Ton­nen Obst und 873.568 Ton­nen Gemü­se aus dem Aus­land impor­tie­ren muss­te. „Sicher­heits­re­le­vant wer­den die Import­men­gen ins­be­son­de­re dort, wo die Bezugs­quel­len außer­halb der EU lie­gen. Unser Land siche­rer machen heißt auch: Die Eigen­ver­sor­gung mit Obst und Gemü­se hoch­schrau­ben. Das nützt dem Kli­ma, der Land­wirt­schaft und der Unab­hän­gig­keit Öster­reichs“, unter­streicht die Nationalratsabgeordnete.

Höchs­ter Import­wert in Pro­dukt­grup­pe Maril­len, Kir­schen, Pflau­men und Pfirsich

Beson­ders import­be­haf­te­te Waren­seg­men­te in Öster­reichs Obst­an­ge­bot: Laut Daten der EU-Kom­mis­si­on gilt dies ins­be­son­de­re für die Grup­pe „Maril­len, Kir­schen, Pflau­men, Pfir­si­che“ (Import­wert nach Öster­reich 2023: 341,4 Mil­lio­nen Euro), gefolgt von „Erd­bee­ren, Him­bee­ren, Brom­bee­ren, Johan­nis­bee­ren, Sta­chel­bee­ren (36,3 Mil­lio­nen Euro) und der Pro­dukt­pa­let­te „Dat­teln, Fei­gen, Ana­nas, Avo­ca­do, Gua­ven, Man­go“ mit einem Gesamt­im­port­wert von 34,7 Mil­lio­nen Euro aus aller Welt nach Österreich.

„Die Daten der EU-Kom­mis­si­on für Öster­reich zei­gen: Ein gro­ßer Teil der der­zeit import­be­haf­te­ten Obst­sor­ten hat in unse­rem Land durch­aus Anbau- und damit auch Aus­bau-Poten­zi­al,“ bringt Zopf die Ziel­set­zun­gen der OÖVP auf den Punkt und ergänzt: „Jetzt gilt es daher in einer engen Zusam­men­ar­beit zwi­schen Bun­des­re­gie­rung und Land­wirt­schaft gera­de die­se Spar­ten in Öster­reich zu öko­no­mi­scher Blü­te zu brin­gen und abseits des­sen hei­mi­sche sai­so­na­le Ange­bo­te ins Bewusst­sein zu rücken – im Sin­ne der Bäue­rin­nen und Bau­ern, im Sin­ne der Ver­sor­gungs­si­cher­heit und im Sin­ne unse­rer Unabhängigkeit.“

Ober­ös­ter­reich bei Obst­an­bau auf Platz 3, bei Gemü­se­an­bau auf Platz 2

Dass die Ankün­di­gun­gen der Bun­des­re­gie­rung, die Eigen­ver­sor­gung ins­be­son­de­re bei Obst und Gemü­se aus­bau­en zu wol­len, in Ober­ös­ter­reich auf frucht­ba­ren Boden fällt, zei­gen die Daten der Sta­tis­tik Aus­tria für die bereits bestehen­den Ern­te­men­gen. Dar­in liegt Ober­ös­ter­reich bei Obst im Bun­des­län­der-Ran­king mit 21.041 Ton­nen auf Platz 3 hin­ter der Stei­er­mark (124.012 Ton­nen) und Nie­der­ös­ter­reich (27.487 Ton­nen). Bei Gemü­se liegt Ober­ös­ter­reich mit 75.961 Ton­nen Ern­te auf Platz 2 hin­ter Nie­der­ös­ter­reich (351.984 Tonnen).

Kli­ma­wan­del bringt Chan­cen und Her­aus­for­de­run­gen für die Anbau­ge­bie­te in OÖ

Aktu­el­le Pro­gno­se­mo­del­le gehen davon aus, dass sich im Zuge des Kli­ma­wan­dels agra­ri­sche Gunst­la­gen zuneh­mend von Ost­ös­ter­reich nach Ober­ös­ter­reich ver­la­gern wer­den. Aller­dings wei­sen die aktu­el­len Kli­ma­stra­te­gien von Bun­des­re­gie­rung und Land OÖ auch auf auf­kom­men­de Her­aus­for­de­run­gen für den Obst- und Gemü­se­an­bau hin: „Bei­de Sze­na­ri­en rücken den Bedarf an künst­li­cher Bewäs­se­rung in den Fokus. Sodass die­ses The­ma im Zuge eines Aus­baus der Obst- und Gemü­se­plan­ta­gen ent­spre­chend in den Mit­tel­punkt gerückt wer­den muss“ zeigt die Par­la­men­ta­rie­rin aus Alt­müns­ter auf. Kon­kret heißt es dazu in der „Ober­ös­ter­rei­chi­schen Kli­ma- und Ener­gie­stra­te­gie“: „Ein The­ma ist der mög­li­cher­wei­se stei­gen­de Bedarf an künst­li­cher Bewäs­se­rung land­wirt­schaft­li­cher Flä­chen, ins­be­son­de­re bei Spe­zi­al­kul­tu­ren wie Obst­bau und Gemü­se­bau. Die Anwen­dung was­ser­spa­ren­der Tröpf­chen­be­wäs­se­rung und die Nut­zung von Gemein­schafts­brun­nen sind wich­ti­ge Bei­trä­ge zu einer kli­ma­an­ge­pass­ten Bewäs­se­rung.“

Foto­nach­weis: OÖVP Salzkammergut