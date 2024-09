Dank des opti­ma­len Wet­ters konn­ten zahl­rei­che Attrak­tio­nen auch im Außen­be­reich ange­bo­ten wer­den. Ein High­light für die klei­nen Gäs­te war die bun­te Hüpf­burg, die zum Toben ein­lud. Wei­te­re belieb­te Pro­gramm­punk­te waren die Slack­li­ne, das Kin­der­schmin­ken sowie ein krea­ti­ver Mal­wett­be­werb, bei dem Kin­der ihrer Fan­ta­sie frei­en Lauf las­sen konn­ten. Muti­ge Teil­neh­mer tes­ten ihre Geschick­lich­keit beim Kis­ten­klet­tern und sor­gen für stau­nen­de Gesich­ter bei den Zuschauern.

Zum ers­ten Mal prä­sen­tier­te sich die Judo-Abtei­lung des ASKÖ Bad Ischl im Rah­men des Ver­an­stal­tungs­ta­ges mit einem Schnup­per­trai­ning. Zahl­rei­che Inter­es­sier­te, sowohl Kin­der als auch Erwach­se­ne, nut­zen die Gele­gen­heit, unter fach­kun­di­ger Anlei­tung in die Welt des Judo­sports hin­ein­zu­schnup­pern. Die­se gelun­ge­ne Koope­ra­ti­on eröff­ne­te den Besu­chern neue sport­li­che Per­spek­ti­ven und brach­te zusätz­li­che Abwechslung.

Auch das Team der Hüt­ten­war­te der Natur­freun­de Bad Ischl war mit einem infor­ma­ti­ven Stand ver­tre­ten und gab span­nen­de Ein­bli­cke in ihre viel­sei­ti­ge Arbeit. Die Besu­cher erfuh­ren dabei viel Wis­sens­wer­tes über die Pfle­ge und den Erhalt der Hüt­ten sowie über die zahl­rei­chen Tou­ren und Akti­vi­tä­ten, die von den Natur­freun­den orga­ni­siert wurden.

Für das leib­li­che Wohl sorgt – wie gewohnt – das ein­ge­spiel­te Team der Natur­freun­de Bad Ischl. Mit einem viel­fäl­ti­gen kuli­na­ri­schen Ange­bot, wur­de sicher­ge­stellt, dass die Gäs­te gestärkt in die nächs­ten Pro­gramm­punk­te star­ten konnten.

Der Tag der offe­nen Tür in der Klet­ter­hal­le Bad Ischl war nicht nur ein vol­ler Erfolg, son­dern auch ein Treff­punkt für Sport­be­geis­ter­te und Fami­li­en aus der Regi­on. „Es war fan­tas­tisch zu sehen, wie vie­le Men­schen heu­te den Weg zu uns gefun­den haben“, so der Vor­sit­zen­de der Natur­freun­de Andre­as De Bet­tin. „Wir freu­en uns, dass unser abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm so gut ange­kom­men ist und wir sowohl mit unse­ren lang­jäh­ri­gen Mit­glie­dern als auch neu­en Gäs­ten einen tol­len Nach­mit­tag ver­brin­gen durften.“

Das Orga­ni­sa­ti­ons­team der Natur­freun­de Bad Ischl bedankt sich bei allen Besu­chern, Part­nern und Hel­fern, die zum Erfolg die­ser Ver­an­stal­tung bei­getra­gen haben, und freut sich bereits auf das nächs­te Jahr.