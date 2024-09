Am Diens­tag­nach­mit­tag kam es auf der Schörf­lin­ger Lan­des­stra­ße zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall, bei dem eine Fuß­gän­ge­rin und eine Auto­fah­re­rin ver­letzt wur­den. Zwei Frau­en kol­li­dier­ten an der Kreu­zung, wobei das Fahr­zeug der einen Fah­re­rin eine Pas­san­tin erfasste.

Der Unfall ereig­ne­te sich am 24. Sep­tem­ber 2024 gegen 15:30 Uhr, als eine 22-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den an der “Him­mel­reich­kreu­zung” nach links auf die B145 in Rich­tung Gmun­den abbie­gen woll­te. Dabei über­sah sie das ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug einer 27-Jäh­ri­gen, die in Rich­tung Att­nang-Puch­heim unter­wegs war. Es kam zur Kol­li­si­on der bei­den Fahrzeuge.

Fußgängerin vom Fahrzeug erfasst

Durch den Zusam­men­stoß wur­de das Auto der 27-Jäh­ri­gen auf eine am Stra­ßen­rand ste­hen­de 48-Jäh­ri­ge aus Vöck­la­bruck geschleu­dert. Die Pas­san­tin konn­te dem her­an­flie­gen­den Fahr­zeug nicht mehr aus­wei­chen und wur­de erfasst. Sie erlitt Ver­let­zun­gen leich­ten Gra­des, wäh­rend die 27-Jäh­ri­ge schwer ver­letzt wurde.

Notarztdienst und Unfallaufnahme

Die 48-jäh­ri­ge Frau wur­de mit dem Ret­tungs­dienst in das LKH Vöck­la­bruck gebracht, wäh­rend die schwer­ver­letz­te Auto­fah­re­rin eben­falls ärzt­lich ver­sorgt wur­de. Alle Betei­lig­ten blie­ben beim Alko­test unauffällig.

Quel­le: LPD OÖ