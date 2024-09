Am Frei­tag­abend ereig­ne­te sich auf der B153 bei Mit­ter­wei­ßen­bach ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall, bei dem zwei Per­so­nen ver­letzt wur­den. Die Wei­ßen­bach­tal­stra­ße muss­te für rund 1,5 Stun­den gesperrt werden.

Der Unfall ereig­ne­te sich am 26. Sep­tem­ber 2024 gegen 17:10 Uhr, als ein 51-jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus dem Bezirk Vöck­la­bruck auf der B153 in Rich­tung Atter­see unter­wegs war. Im Ort­schafts­be­reich Mit­ter­wei­ßen­bach setz­te er zum Über­ho­len eines Rei­se­bus­ses und eines wei­te­ren Fahr­zeugs an. Dabei wur­de er durch die tief­stehen­de Abend­son­ne geblen­det und über­sah das ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug einer 71-jäh­ri­gen Frau, die in Rich­tung Bad Ischl fuhr.

Beide Lenker verletzt

Durch die Kol­li­si­on wur­den bei­de Fahr­zeug­len­ker unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt. Sie erhiel­ten noch am Unfall­ort ers­te medi­zi­ni­sche Hil­fe und wur­den anschlie­ßend ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht.

Straße nach Unfall gesperrt

Die Wei­ßen­bach­tal­stra­ße muss­te auf­grund des Unfalls und der Auf­räum­ar­bei­ten für etwa 1,5 Stun­den kom­plett gesperrt wer­den, was zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen führte.

Quel­le: LPD OÖ