Nach inten­si­ven Ermitt­lun­gen konn­te die Poli­zei zwei Män­ner, einen 27-jäh­ri­gen tune­si­schen und einen 31-jäh­ri­gen marok­ka­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen, als Haupt­ver­däch­ti­ge einer Serie von gewerbs­mä­ßi­gen Dieb­stäh­len iden­ti­fi­zie­ren. Der 27-Jäh­ri­ge wur­de fest­ge­nom­men, wäh­rend der 31-Jäh­ri­ge wei­ter­hin flüch­tig ist.

Die bei­den Män­ner ste­hen im Ver­dacht, in meh­re­ren Tat­näch­ten Dieb­stäh­le aus unver­sperr­ten PKWs in den Bezir­ken Wels-Land, Vöck­la­bruck, Gmun­den sowie in den nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Bezir­ken Amstet­ten und Melk began­gen zu haben. Sie stah­len Wert­ge­gen­stän­de wie Bar­geld, Elek­tronik­ge­rä­te, Ban­ko­mat­kar­ten und per­sön­li­che Gegen­stän­de aus Fahr­zeu­gen, die zumeist vor Wohn­häu­sern und in Gara­gen abge­stellt waren. Zudem sol­len sie Gepäck­stü­cke in öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln und Bahn­hö­fen ent­wen­det haben.

Festnahme und weitere Ermittlungen

Der 27-jäh­ri­ge Tune­si­er wur­de nach einer wei­te­ren Dieb­stahl­se­rie am 27. Juni 2024 in Krumm­nuß­baum, Nie­der­ös­ter­reich, fest­ge­nom­men. Bei sei­ner Ver­haf­tung wur­de er mit gestoh­le­nem Die­bes­gut ange­trof­fen. In sei­ner Ein­ver­nah­me gestand er die Taten und gab an, das Geld für Essen benö­tigt zu haben. Zudem wur­de er wegen des Kon­sums von Koka­in und Mari­hua­na ange­zeigt. Der 31-jäh­ri­ge Marok­ka­ner ist wei­ter­hin auf der Flucht. Ins­ge­samt konn­ten den bei­den Tätern 68 Dieb­stäh­le in Ober­ös­ter­reich und Nie­der­ös­ter­reich nach­ge­wie­sen werden.

Quel­le: LPD OÖ