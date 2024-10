In einem unbe­auf­sich­tig­ten Moment stürz­te ein 4‑jähriger Bub am Diens­tag­nach­mit­tag rund sechs Meter von einem Bal­kon im zwei­ten Stock eines Wohn­hau­ses. Der Bub wur­de vom Not­arzt ver­sorgt und ins Kran­ken­haus gebracht.

Am 22. Okto­ber 2024 gegen 13:25 Uhr kam es in der Woh­nung sei­ner Tan­te in Vöck­la­bruck zu einem schwe­ren Unfall. Der 4‑Jährige gelang­te unbe­auf­sich­tigt auf den Bal­kon im zwei­ten Stock, öff­ne­te die Bal­kon­tür und schob einen Stuhl zur Brüs­tung, um von dort Gegen­stän­de in den Gar­ten zu werfen.

Ver­lor das Gleich­ge­wicht und stürz­te in die Tiefe

Wäh­rend sei­nes Spiels ver­lor der Bub das Gleich­ge­wicht und stürz­te etwa sechs bis sie­ben Meter tief in den Gar­ten. Die Fami­lie alar­mier­te sofort die Ret­tungs­kräf­te. Der Not­arzt konn­te den Buben vor Ort stabilisieren.

Kran­ken­haus­auf­nah­me mit unbe­stimm­ten Verletzungen

Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de das Kind mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ins Kran­ken­haus Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die genau­en Umstän­de des Stur­zes sind noch unklar.

Quel­le: LPD OÖ