Timel­kam, 18. Okto­ber 2024 – Die AIM Tech­ni­cal Solu­ti­ons GmbH, ein Fami­li­en­un­ter­neh­men mit einer stol­zen 50-jäh­ri­gen Tra­di­ti­on, fei­er­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ihr Fir­men­ju­bi­lä­um im Kul­tur­zen­trum Timel­kam. Mit rund 300 Gäs­ten, dar­un­ter Kun­den, Part­ner, Mit­ar­bei­ter und Freun­de des Hau­ses, wür­dig­te das Unter­neh­men die beein­dru­cken­de Geschich­te und blick­te opti­mis­tisch in die Zukunft. AIM Tech­ni­cal Solu­ti­ons, mit Stand­or­ten in Timel­kam und Laa­kir­chen, ist seit fünf Jahr­zehn­ten ein fes­ter Bestand­teil der ober­ös­ter­rei­chi­schen Indus­trie. „Unse­re Erfolgs­ge­schich­te beruht auf der engen Ver­bin­dung von Tra­di­ti­on und Fort­schritt“, beton­te Geschäfts­füh­rer Mar­tin Hub­we­ber in sei­ner Eröff­nungs­re­de. „Lang­jäh­ri­ge Part­ner­schaf­ten und ste­ti­ge Inno­va­ti­ons­kraft sind die Basis für unse­ren Erfolg.“

Ein Abend vol­ler High­lights und emo­tio­na­ler Momente

Das abwechs­lungs­rei­che Abend­pro­gramm bot Unter­hal­tung für jeden Geschmack. Die humor­vol­len Dar­bie­tun­gen der „Cha­os­kell­ner“ sorg­ten für hei­te­re Stim­mung, wäh­rend das Busi­ness-Kaba­rett mit Wolf Gru­ber und Lud­wig Mül­ler das Publi­kum auf char­man­te Wei­se zum Lachen brach­te. Ein wei­te­rer Höhe­punkt des Abends war der mit­rei­ßen­de Auf­tritt des Elvis-Imi­ta­tors „J. J. King“, der mit sei­ner Per­for­mance für Begeis­te­rung sorgte.

Beson­ders emo­tio­nal wur­de es beim Über­ra­schungs­auf­tritt der Bür­ger­korps­ka­pel­le Regau, die eigens für Geschäfts­füh­rer Mar­tin Hub­we­ber einen Marsch kom­po­niert hat­te. „Die­se Ges­te zeigt die tie­fe Ver­bun­den­heit zwi­schen dem Unter­neh­men und der Regi­on“, kom­men­tier­te Hub­we­ber sicht­lich bewegt.

Sozia­les Enga­ge­ment im Fokus: Cha­ri­ty-Casi­no zuguns­ten der Ronald McDo­nald Kinderhilfe

Neben der Rück­schau auf fünf erfolg­rei­che Jahr­zehn­te lag der Fokus des Abends auch auf sozia­lem Enga­ge­ment. Im Rah­men eines Cha­ri­ty-Casi­nos wur­den Spen­den für die Ronald McDo­nald Kin­der­hil­fe gesam­melt, deren Grün­der einst sag­te: „Gebt der Gesell­schaft etwas von dem zurück, was sie euch gege­ben hat.“

2 von 4 Dank groß­zü­gi­ger Unter­stüt­zung der Gäs­te konn­te eine Sum­me von 1.665 Euro erzielt wer­den. AIM Tech­ni­cal Solu­ti­ons ver­dop­pel­te die­se Sum­me und wird somit 3.330 Euro an die Kin­der­hil­fe über­ge­ben. „Es ist uns ein Anlie­gen, etwas von unse­rem Erfolg zurück­zu­ge­ben“, so Hubweber.

Zukunfts­per­spek­ti­ven: AIM bleibt auf Erfolgskurs

Mitt­ler­wei­le ist auch schon die 3. Gene­ra­ti­on im Fami­li­en­be­trieb mit an Bord. Der Jubi­lä­ums­abend bot nicht nur Gele­gen­heit für Rück­bli­cke, son­dern auch für den Aus­blick auf die kom­men­den Jah­re. „Mit Bestän­dig­keit, Inno­va­ti­on und Mensch­lich­keit wer­den wir wei­ter­hin unse­ren Bei­trag zur ober­ös­ter­rei­chi­schen Wirt­schaft leis­ten und uns als zuver­läs­si­ger Part­ner für unse­re Kun­den posi­tio­nie­ren“, erklär­te Hub­we­ber zum Abschluss der Fei­er­lich­kei­ten. Mit die­sem beson­de­ren Jubi­lä­um unter­streicht AIM Tech­ni­cal Solu­ti­ons ein­mal mehr sei­ne Posi­ti­on als inno­va­ti­ves und zukunfts­ori­en­tier­tes Unter­neh­men, das tief in der Regi­on ver­wur­zelt ist und auf nach­hal­ti­ge Part­ner­schaf­ten setzt.

Über AIM Tech­ni­cal Solu­ti­ons: Die AIM Tech­ni­cal Solu­ti­ons GmbH ist ein füh­ren­des Unter­neh­men in der tech­ni­schen Indus­trie mit Schwer­punkt auf inno­va­ti­ve Lösun­gen für die Maschi­nen- und Anla­gen­bau­bran­che. Seit 1974 steht das Fami­li­en­un­ter­neh­men für Qua­li­tät, Ver­läss­lich­keit und Kundennähe.