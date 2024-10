Am Don­ners­tag 17.10.2024 wur­de zur Pro­jekt­vor­stel­lung der geplan­ten Groß­bau­ten im Mehr­zweck­saal der Volks­schu­le Gschwandt durch die Gemein­de Gschwandt ein­ge­la­den. Über­wäl­ti­gend war der Zustrom der inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Immer wie­der muss­ten zusätz­li­che Stüh­le auf­ge­stellt wer­den und so füll­te sich der Saal bis auf den letz­ten Platz. Um 19:00 Uhr konn­te Bür­ger­meis­ter Fried­rich Steindl die Prä­sen­ta­ti­on der bevor­ste­hen­den Bau­pro­jek­te in der Gemein­de Gschwandt begin­nen. Beson­ders begrüßt wur­de vom Archi­tek­ten­team Dipl.Ing. Mag. Hel­mut Pop­pe und Dipl.Ing. Sebas­ti­an Simon, von der Wohn,- und Sied­ler­ge­mein­schaft Linz, kurz “WSG” Herr Dipl.Ing. Chris­ti­an Rech­ber­ger, die Gemein­de­rä­te an der Spit­ze Vzbgm. Mat­thi­as Buch­in­ger, Micha­el Gegen­leit­ner, Chris­toph Schre­der und Her­bert Fuchs­ber­ger, von der Pfar­re Hel­mut Hue­mer und natür­lich alle anwe­sen­den Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandtner.

Zur Vor­stel­lung gelang­ten der vor­ge­se­he­ne Nah­ver­sor­ger SPAR, wo 4 Grund­stü­cke zur Aus­wahl stan­den. Die Ent­schei­dung fiel schließ­lich auf das Grund­stück im Pfarr­feld, wo ein Nah­ver­sor­ger­markt mit 615 m² gro­ßer Ver­kaufs­flä­che, mit geplan­ten 12 Mitarbeiter/innen und Post­part­ner mit Park­platz, der auch für Groß­ver­an­stal­tun­gen benutz­bar ist, ent­ste­hen wird. Bau­be­ginn ist mit Juni 2025 und Fer­tig­stel­lung Okto­ber 2025 geplant.

Ein wei­te­res Groß­pro­jekt ist der Kin­der­gar­ten­zu­bau an das bestehen­de Gebäu­de. Die der­zei­ti­gen Räum­lich­kei­ten sind zur Gän­ze aus­ge­nützt. Bei einem jähr­li­chen Gebur­ten­zu­wachs von 28–36 Gebur­ten in Gschwandt ist die­ser Zubau im Gesamt­vo­lu­men von ca. 2,5 Mill. Euro unum­gäng­lich. Die Bedarfs­ana­ly­se ergab ein Plus von 3 Krab­bel­stu­ben, 2 Kin­der­gar­ten­grup­pen und einen ent­spre­chen­den Spei­se­saal. Not­wen­dig ist dies, da die Kids immer län­ger im Kin­der­gar­ten ver­wei­len, immer mehr Kin­der Mit­tag­essen und Nach­mit­tags­be­treu­ung brau­chen und dies nur durch den Zubau gewähr­leis­tet wer­den kann.

Eines der wohl größ­ten Bau­pro­jek­te im Gesamt­vo­lu­men von ca. 6 Mill. Euro betrifft den Bau des Gemein­de­zen­trums mit Errich­tung von Wohn­häu­sern auf Bau­recht mit klei­nen, leist­ba­ren Woh­nun­gen für Jung und Alt mit Betreu­ungs­be­darf. Mög­lich war die­ses Pro­jekt nur durch den Ankauf des gesam­ten Anwe­sens von Besit­zern Resi Gra­fin­ger, eh. Gast­haus Gra­fin­ger im Zen­trum von Gschwandt. Frau Gra­fin­ger kam der Gemein­de Gschwandt äußerst fair ent­ge­gen, für das sich Bgm. Steindl noch­mals am heu­ti­gen Tage herz­lich bedank­te. Das Gemein­de­zen­trum muss das Gemein­de­amt, eine Gas­tro­no­mie, Mög­lich­kei­ten für Gewer­be­be­trie­be, das neue Pfarr­heim, einen Raum für die Jugend und Ver­ei­ne, einen Mehr­zweck­saal, die Büche­rei, Woh­nen für Älte­re mit Betreu­ungs­be­darf, klei­ne leist­ba­re Woh­nun­gen und einen ansprech­ba­ren Orts­platz für Kom­mu­ni­ka­ti­on beinhal­ten. Dies alles wur­de in jah­re­lan­ger Pla­nung mit unzäh­li­gen Work­shops, Sit­zun­gen, Ein­bin­dung der Lan­des­po­li­tik und Sach­ver­stän­di­gen, Mit­ar­beit aller Gemein­de­ver­tre­ter und Besich­ti­gung von bestehen­den Pro­jek­ten im Lan­de akri­bisch in Angriff genommen.

Das Ergeb­nis wur­de am Don­ners­tag 17.10.2024 durch Dipl.Ing. Hel­mut Pop­pe den inter­es­sier­ten Gemein­de­bür­gern detail­liert vor­ge­stellt. Zu den geplan­ten Wohn­bau­ten sprach Dipl.Ing. Chris­ti­an Rech­ber­ger zu den Anwe­sen­den. Mit ver­schie­de­ne Foli­en wur­den die Pro­jek­te auf gro­ßer Lein­wand anschau­lich dar­ge­stellt. Ein tol­les Modell des neu­en Gemein­de­zen­trums fand bei allen Anwe­sen­den reges Inter­es­se und Bewun­de­rung. Vie­le Fra­gen der Gemein­de­bür­ge­rin­nen und Gemein­de­bür­ger konn­ten anschlie­ßend durch Bgm. Fritz Steindl, Dipl.Ing. Hel­mut Pop­pe und Dipl.Ing. Chris­ti­an Rech­ber­ger zufrie­den­stel­lend beant­wor­tet wer­den. Bei einem Umtrunk, zu dem Bgm. Steindl im Anschluss ein­lud, wur­de noch eif­rig über die Pro­jekt­vor­stel­lung geplau­dert und dis­ku­tiert. Die durch­wegs zufrie­de­nen Gesich­ter zeig­ten den Erfolg die­ser Veranstaltung.