Die Biblio­thek der Pfar­re Bad Ischl ist nach inten­si­ver Prü­fung mit dem Qua­li­täts­sie­gel für öffent­li­che Biblio­the­ken in Ober­ös­ter­reich (Q‑Bib) zer­ti­fi­ziert wor­den – und zwar mit einem sehr guten Ergeb­nis: 106 von 115 erreich­ba­ren Punkten.

Posi­tiv erwähnt wird im Prüf­be­richt „das hohe Qua­li­fi­ka­ti­ons­ni­veau und die außer­or­dent­lich hohe Aus – und Wei­ter­bil­dungs­be­reit­schaft des Teams“. Die Radio­sen­dung der Biblio­the­ken Auf­blattlt, die Clau­dia Kronabeth­leit­ner mit vier wei­te­ren Biblio­the­ken bereits seit elf Jah­ren im Frei­en Radio Salz­kam­mer­gut gestal­tet, wur­de ganz beson­ders hervorgehoben.

Auch das viel­fäl­ti­ge Ver­an­stal­tungs­pro­gramm trägt zum Ergeb­nis der Prü­fung bei. Die Prüfer:innen lob­ten die Netz­werk­ar­beit der Biblio­thek, die gemein­sam mit vie­len Kooperationspartner:innen ein Ver­an­stal­tungs­pro­gramm für die gesam­te Bevöl­ke­rung anbie­tet. Damit stellt die Biblio­thek einen „wesent­li­chen Pfei­ler der Kul­tur­ar­beit in Bad Ischl dar, der weit über den Auf­trag einer Biblio­thek hinausgeht“.

Abstri­che gab es wegen der Grö­ße der Biblio­thek, die für eine Stadt wie Bad Ischl viel zu klein ist und dem (damit ver­bun­de­nen) zu gerin­gen Medi­en­be­stand. Die man­geln­de Bar­rie­re­frei­heit wur­de eben­so kri­ti­siert. Die gro­ße Aktua­li­tät des Ange­bots wie­der­um sowie die hohen Ent­lehn­zah­len beein­druck­ten die Prüfer:innen.

Das Q‑Bib Qua­li­täts­sie­gel wird vom Erwach­se­nen­bil­dungs­fo­rum Ober­ös­ter­reich ver­ge­ben. Ein­ge­führt wur­de es mit dem Ziel, die kon­ti­nu­ier­li­che Qua­li­täts­ent­wick­lung von öffent­li­chen Biblio­the­ken in Ober­ös­ter­reich sicher­zu­stel­len. 20 von 292 Biblio­the­ken sind bis­lang damit zer­ti­fi­ziert – die Bad Isch­ler Biblio­thek ist eine davon. Über­prüft wur­den orga­ni­sa­to­ri­sche Kri­te­ri­en, Per­so­nal- und Ver­wal­tungs­the­men, das Ange­bot der Biblio­thek, die Öffent­lich­keits­ar­beit und Ver­an­stal­tun­gen, räum­li­che Gege­ben­hei­ten und jede Men­ge Kenn­zah­len. Eli­sa­beth Kie­nes­ber­ger hat im Rah­men ihrer Aus­bil­dung zur ehren­amt­li­chen Biblio­the­ka­rin gemein­sam mit dem Biblio­theks­team alle The­men bear­bei­tet, die not­wen­di­gen Unter­la­gen erstellt und so die Vor­aus­set­zung für die­ses groß­ar­ti­ge Ergeb­nis geschaffen.

Auch im Herbst setzt die Biblio­thek ihre erfolg­rei­che Arbeit fort. Hand­ar­beits­treff, Geschich­ten­stun­den, Spie­le­aben­de, MINT Work­shops sind wie­der ange­lau­fen. Die Biblio­thek hat 5x die Woche (ins­ge­samt 18 Stun­den) geöff­net und das Biblio­theks­team freut sich über alle, die kom­men. Man­che kom­men zum Reden, ande­re schmö­kern ger­ne im viel­fäl­ti­gen Ange­bot der Biblio­thek und man­che kom­men nur schnell vor­bei, um die online reser­vier­ten Medi­en abzu­ho­len. Die Biblio­thek ist ein Treff­punkt für vie­le – gast­freund­lich, nie­der­schwel­lig und ohne Konsumzwang.

Auf eine beson­de­re Ver­an­stal­tung in Koope­ra­ti­on mit dem Lite­ra­tur­schiff freut sich das Team um Biblio­theks­lei­te­rin Clau­dia Kronabeth­leit­ner ganz beson­ders: Am Sams­tag, 23. Novem­ber wird Chris­toph Rans­mayr in Bad Ischl zu Gast sein:

Chris­toph Rans­mayr — Als ich noch unsterb­lich war

Sa., 23.11.2024, 19:30 Uhr

Pfarr­heim Bad Ischl