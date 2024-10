Am Sams­tag, dem 9. Novem­ber 2024 fin­det am Fried­hof in Bad Ischl um 17:30 Uhr eine Gedenk­fei­er für Ster­nen­kin­der mit dem The­ma: „Ich tra­ge dich in mei­nem Her­zen“ statt.

„Wir tref­fen uns beim Haupt­ein­gang und zie­hen dann, beglei­tet von Musik und dem Schein von Ker­zen zu den Kin­der­grä­bern, wo wir der Kin­der geden­ken, die dort bei­gesetzt wur­den, aber auch jener, die in frü­he­ren Zei­ten kei­nen Platz gefun­den haben. Für die Kin­der, die mit dabei sein wer­den, haben wir statt Ker­zen eine Klei­nig­keit vor­be­rei­tet. In Ver­bun­den­heit wol­len wir ein­an­der Stüt­ze und Halt sein“, sagt Mag. Josef Schmi­din­ger, Kran­ken­haus­seel­sor­ger des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums Bad Ischl.

Was: Gedenk­fei­er für Ster­nen­kin­der „Ich tra­ge dich in mei­nem Herzen“

Wann: 9. Novem­ber 2024, 17.30 Uhr

Wo: Fried­hof Bad Ischl