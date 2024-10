Wohl ein­zig­ar­tig ist die Ver­an­stal­tung, die Her­bert Hue­mer ali­as “Bin­der­mann“ im Lau­dach­tal mit sei­nen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern auf die Bei­ne stell­te. Am Sonn­tag 27.10.2024 gab es das 2. Lau­dach­ta­ler Bene­fiz Früh­schop­pen bei ihm zu Hau­se. Ein­ge­la­den waren alle Freun­de, Nach­barn und Bekann­te zu einem gemüt­li­chen Tag mit Essen und Trin­ken gegen frei­wil­li­ge Spen­den, die dies­mal an Klaus Feicht­in­ger (sei­ne Frau ist lei­der an Krebs ver­stor­ben) mit Toch­ter Marie und an Julia und Peter Gil­les­ber­ger mit Toch­ter Emma wei­ter gege­ben wer­den. Marie und Emma sind bei­de gesund­heit­lich schwer ein­ge­schränkt und brau­chen rund um die Uhr eine kos­ten­in­ten­si­ve Betreu­ung, die in die­ser Zeit nur schwer zu stem­men ist.

Und da ist Her­bert Hue­mer mit sei­nem Bene­fiz Früh­schop­pen der ret­ten­de Engel. Mit gewal­ti­gem Auf­wand hat er mit sei­nen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern ein Stan­gen-Bier­zelt der Super­la­ti­ve auf­ge­stellt. Es gab als Spei­sen ver­schie­de­ne Grill­würs­te, Kote­letts und Grill­ge­mü­se, ver­schie­de­ne alko­hol­freie Geträn­ke, Bier vom Fass, Sprit­zer und Kaf­fee und Kuchen. Dies alles für frei­wil­li­ge Spen­den in bereit­ge­stell­ten Boxen. Für die Kids war eine Hüpf­burg auf­ge­stellt. Mit einem Git­ter­kä­fig konn­te man in luf­ti­ge Höhen geho­ben wer­den und zur Unter­hal­tung spiel­ten abwech­selnd 4 Mann der Traun­stoamu­si, die neu for­mier­te „Wag­n­radl­mu­si“, die aus jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern der Musik­ka­pel­le Gschwandt stammt und auch aus St. Kon­rad war eine Musik­grup­pe anwe­send. Vie­le Fir­men leis­te­ten mit einem Wer­be­trans­pa­rent einen wert­vol­len Bei­trag zum Lau­dach­ta­ler Bene­fiz-Früh­schop­pen. Der Gäs­te­zu­strom woll­te nicht enden und der Erfolg war mit Sicher­heit garantiert!

„Es ist gigan­tisch, was sich da bei mir daheim abspielt, mit dem hab ich nicht rech­nen kön­nen. Dies alles war nur mög­lich, weil ich ein gewal­ti­ges Team an frei­wil­li­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer habe, die mich tat­kräf­tig unter­stützt haben. Denen gebührt ein rie­sen Dan­ke­schön. Der Dank gebührt natür­lich auch den vie­len Gäs­ten und Spon­so­ren mit ihren Spen­den und den Musi­kern, die eben­falls kos­ten­los einen tol­len Bei­trag zur Unter­hal­tung geleis­tet haben. Wir wer­den jetzt sehen, wie viel an Spen­den nach Abzug der Aus­ga­ben übrig ist. Die Über­ga­be des Betra­ges an Klaus Feicht­in­ger und Fam. Gil­les­ber­ger wird etwas spä­ter erfol­gen. Ich bin aber über­zeugt, dass wie­der ein gro­ßer Spen­den­be­trag zusam­men gekom­men ist und damit für Marie und Emma eine Hil­fe für die Bewäl­ti­gung des schwe­ren All­tags ermög­licht wird!“, so ein sicht­lich zufrie­de­ner Ver­an­stal­ter Her­bert „Bin­der­mann“.