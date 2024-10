18 Ein­satz­tau­cher der Was­ser­ret­tung tra­fen sich am 06.10.2024 zu einer Übung mit dem The­men­schwer­punkt „Arbei­ten unter Was­ser“ in Nuß­dorf am Attersee.

Nach der theo­re­ti­schen Ein­schu­lung durch den Übungs­lei­ter Richard Nini ging es in Klein­grup­pen in einem Sta­ti­ons­be­trieb in die Pra­xis. Unter den Augen von Lan­destauch­re­fe­rent Mar­kus Sturm wur­de das Han­tie­ren mit Hebe­bal­lo­nen an schwe­ren Beton­klöt­zen (Bojen­stei­nen) unter Was­ser geübt, die Befes­ti­gung von Hebe­ma­te­ri­al, Sei­le, Schä­kel und Gur­te an einem Unter­was­ser lie­gen­den Boot und das Aus­le­gen von Such­lei­nen am See­grund vom Ein­satz­boot Nuß­dorf aus. Die­se Such­lei­nen wer­den im Ernst­fall bei grö­ße­ren Such­ak­tio­nen in einem fla­chen Gewäs­ser eingesetzt.

Bei der vier­ten Übungs­sta­ti­on war ein Deko­Rigg im Was­ser auf­zu­bau­en. Ein­sät­ze die tie­fer als 60m geplant sind, über­neh­men spe­zi­el­le Tief­tauch­ex­per­ten der Was­ser­ret­tung. Dabei wird als Unter­stüt­zung für die zwin­gend nöti­gen Dekom­pres­si­ons­pau­sen ein Deko­Rigg ver­wen­det. Die­ses besteht aus 3 anein­an­der gefä­del­te Alu­stan­gen, die in den Tie­fen­stopps 3, 6 und 9 Meter im Was­ser schwe­ben und so den Tief­tau­chern siche­re Deko-Stopps im Frei­was­ser ermöglichen.

Nach der Mit­tags­pau­se wur­den die Teil­neh­mer auf den neu­en Tauch­kom­pres­sor der Fir­ma Bau­er ein­ge­schult. Der neue Kom­pres­sor mit einer Leis­tung von 300 Liter pro Minu­te wur­de nach der TÜV-Abnah­me nun offi­zi­ell in Betrieb genom­men und wird in den nächs­ten Jah­ren für gute Luft bei unse­ren Tau­chern sorgen.

Es war ein sehr lern­in­ten­si­ver Tag, bei dem alle Teil­neh­mer für die zukünf­ti­gen Ein­sät­ze vor­be­rei­tet wurden.