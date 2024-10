Am 21. Okto­ber 2024 besuch­ten rund 30 Jung­un­ter­neh­mer aus dem Bezirk Gmun­den das inno­va­ti­ve Maschi­nen­bau­un­ter­neh­men TETAN in St. Kon­rad. Die JW-Orts­grup­pen­vor­sit­zen­de des Alm­tals, Sophie Witt­mann begrüß­te die Teil­neh­mer herz­lich und bedank­te sich bei den Geschäfts­füh­rern DI Fried­rich Moser und Ulrich Stras­ser MSc, MBA, für die span­nen­de Mög­lich­keit, einen Blick hin­ter die Kulis­sen des Unter­neh­mens zu werfen.

Die Geschäfts­füh­rer berich­te­ten über die Geschich­te von TETAN: Das 2016 gegrün­de­te Unter­neh­men im Alm­tal ent­wi­ckelt und baut maß­ge­schnei­der­te Spe­zi­al­ma­schi­nen für die Metall­in­dus­trie. Bei einem Rund­gang durch die Fer­ti­gungs­hal­le konn­ten die Jung­un­ter­neh­mer die aktu­el­len Maschi­nen aus nächs­ter Nähe betrach­ten. Beson­ders beein­dru­ckend ist das SFFS-Ver­fah­ren (Shear-Force-Free-Straigh­tening), das eine nahe­zu berüh­rungs­freie und ener­gie­ef­fi­zi­en­te Bear­bei­tung von Metal­len wie Stahl, Edel­stahl und Alu­mi­ni­um ermög­licht. Die Maschi­nen von TETAN zeich­nen sich durch Prä­zi­si­on, gerin­gen Ener­gie­ver­brauch und Fle­xi­bi­li­tät aus. Zudem über­nimmt das Unter­neh­men den gesam­ten Pro­zess von der Kon­struk­ti­on über die Mon­ta­ge bis zur Inbe­trieb­nah­me der Maschi­nen beim Kunden.

Nach der Besich­ti­gung hat­ten die Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen die Mög­lich­keit, Fra­gen zu stel­len und erhiel­ten wert­vol­le Ein­bli­cke in die Arbeit und Inno­va­ti­ons­kraft des Unter­neh­mens. Die Ver­an­stal­tung klang in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re beim Net­wor­king aus. Die Teil­neh­me­rIn­nen waren sich einig, dass auch die­se JW Ver­an­stal­tung wie­der ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit bot, wert­vol­le Kon­tak­te zu knüp­fen und inspi­rie­ren­de Ein­bli­cke in regio­na­le Unter­neh­men zu gewinnen.