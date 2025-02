Engerl und Teu­fel ste­hen doch in enge­rem Zusam­men­hang. Im Dezem­ber 2025 ver­an­stal­te­ten die Viech­t­wan­ger Tram­bo­ch Teu­fel unter Obmann Juli­an Baum­gart­ner ein höl­li­schen Kram­pus­kränz­chen in St. Kon­rad. Vie­le Gäs­te lie­ßen sich das Mit­ein­an­der mit den teuf­li­schen Gestal­ten nicht ent­ge­hen und ver­brach­ten schö­ne Stun­den mit den gru­se­li­gen Gestal­ten. Es wur­de ein gemüt­li­cher und gesel­li­ger Abend mit spen­den­freu­di­gen Besu­chern, die ger­ne für einen guten Zweck in den auf­ge­stell­ten Spen­den­bo­xen für den Ver­ein ‑Rol­len­de Engel- „ein paar Euro” ein­war­fen. Und so kamen beacht­li­che 600,- € im Lau­fe des Abends zusammen.

Am 19.2.2025 war es dann so weit. Nach Ver­dop­pe­lung der 600,- € durch den Ver­an­stal­ter konn­ten die Viech­t­wan­ger Tram­bo­ch Teu­feln an die Abord­nung des Ver­ein ‑Rol­len­de Engel- einen Betrag von 1200,- € über­ge­ben. Mit die­ser Spen­de kann wie­der der eine oder ande­re letz­te Wunsch eines schwer kran­ken Men­schen erfüllt wer­den und dies ist immer wie­der für alle Betrof­fe­nen ein lei­der oft letz­ten High­light in ihren schwe­ren Stun­den. Auch heu­er wird es wie­der ein Kram­pus­kränz­chen der Tram­bo­ch Teu­feln aus Viech­t­wang geben, bei der eine Spen­den­or­ga­ni­sa­ti­on für den Ver­ein ‑Rol­len­de Engel- ein Fix­punkt sein wird.