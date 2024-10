„Das KLEIN­STADT­BIO­TOP fei­ert am 9. Novem­ber ihr ein­jäh­ri­ges Jubi­lä­um mit dem ers­ten Inklu­si­ons­ball am Stadt­platz in Vöck­la­bruck“, so hät­te die Über­schrift zur Ankün­di­gung der Fei­er­lich­kei­ten gelau­tet. Jetzt gibt es statt­des­sen einen Auf­ruf sich soli­da­risch mit die­sem moti­vier­ten Innen­stadt­pro­jekt zu zeigen.

Es hät­te schwung­vol­le Live-Musik gege­ben, das Cari­tas Lern­ca­fe und Amnes­ty Youth hät­ten ein Kuchen­buf­fet aus­ge­rich­tet, die Gas­tro­no­mien hät­ten viel­sei­ti­ge Spe­zia­li­tä­ten vor­be­rei­tet und die Lebens­hil­fe hät­te eine Tom­bo­la gemacht. Der Ver­ein „InClu­enz“ hät­te eine Tanz­ein­la­ge zum Bes­ten gege­ben und eine Moden­schau mit Men­schen mit und ohne Beein­träch­ti­gun­gen hät­te statt­ge­fun­den. Whis­ky- und Wein­ver­kos­tun­gen, beson­de­re Ange­bot in der Markt­hal­le und eine Ver­eins­bar hät­ten eben­falls für gute Stim­mung gesorgt.

Es hät­te ein fan­tas­ti­scher und inklu­si­ver Abend mit Tanz und Unter­hal­tung wer­den kön­nen, wel­cher das gemein­sa­me Leben in der Innen­stadt und die Ent­wick­lun­gen im KLEIN­STADT­BIO­TOP fei­ert. Alles ganz im KLEIN­STADT­BIO­TOP Stil: inklu­siv, herz­lich und zen­tral unter dem Mot­to „MIT­TEN­DRINN & VOLLDABEI“.

Doch trotz der behörd­li­chen Ver­an­stal­tungs­ge­neh­mi­gung und trotz der weit fort­ge­schrit­te­nen Vor­be­rei­tun­gen hat sich der Ver­eins­vor­stand schwe­ren Her­zens dazu ent­schie­den, den Inklu­si­ons­ball abzu­sa­gen. Der Grund dafür sind Anrai­ner­be­schwer­den im Haus, wel­che sich gegen die­se ein­ma­li­ge Ver­an­stal­tung aussprechen.

„Wäh­rend der Ent­wick­lungs- und Bau­pha­se und seit der Eröff­nung vor einem Jahr müs­sen wir haus­in­tern eini­ges ein­ste­cken. Jetzt fehlt uns ein­fach die Kraft und die Zeit, um aber­mals gegen Wider­stän­de und Ableh­nung von Sei­ten man­cher Anrai­ner anzu­kämp­fen“, erklärt Ver­eins­ob­frau Stell­ver­tre­te­rin Eva De Miche­le die zer­mür­ben­de Situation.

Ver­eins­ob­frau Petra Wim­mer ergänzt, „Wenn Initia­ti­ven für eine posi­ti­ve Innen­stadt­ent­wick­lung und ‑bele­bung stän­dig der Anfein­dung von Men­schen aus­ge­setzt sind, die den Stadtpatz als ihre per­sön­li­che Ruhe­zo­ne betrach­ten, dann haben wir als Stadt und als Gesell­schaft ein gewal­ti­ges Pro­blem“

Somit ruft das KLEIN­STADT­BIO­TOP dazu auf, am 9. Novem­ber zwi­schen 9:00 und 17:00 Uhr zum Tag der offe­nen Tür zu kom­men, um ein Zei­chen für unse­re Innen­stadt und für Inklu­si­on zu setzten.

Als beson­de­ren Akt der Soli­da­ri­tät gibt es die Mög­lich­keit trotz­dem ein Ball­ti­cket um 5,00 Euro zu erwer­ben. Die­ses gilt dann als Los für die schon vor­be­rei­te­te Tom­bo­la der LEBENS­HIL­FE. Die geplan­te Kin­der­dis­co mit den Kin­der­freun­den Salz­kam­mer­gut wird eben­falls an die­sem Tag von 14:00 Uhr bis 17:00 stattfinden.

Wei­ters wird die Markt­hal­le bis 17:00 Uhr geöff­net sein und Ver­kos­tun­gen von MARKT­HAL­LEN Spe­zia­li­tä­ten wer­den angeboten.

Das KLEIN­STADT­BIOTP freut sich über vie­le Besucher:innen die dabei hel­fen, ent­stan­de­ne Kos­ten abzu­fe­dern und dem inno­va­ti­ven Team einen Moti­va­ti­ons­schub für das nächs­te Jahr mitgeben.