Ein­mal auf der ande­ren Sei­te konn­te ich den Liacht­bratl­mon­tag am 30.9.2024 in Bad Ischl aus vol­len Zügen genie­ßen. Trotz des “hohen Alters von 70 Jah­ren” mach­te ich mich auf den Weg mit der Traun­see­tram und der ÖBB von Gschwandt bei Gmun­den nach Bad Ischl. Für mich um fast Mit­ter­nacht, es war immer­hin erst 5:48 Uhr wo ich es mir im Zug bequem mach­te und so erreich­te ich mühe­los den Bahn­hof Bad Ischl. Die Tem­pe­ra­tur von 4 Grad war zwar nicht pri­ckelnd, aber die Vor­freu­de auf den Tag über­wog. Im Kur­park war­te­te bereits mei­ne Beglei­tung und schon wur­den wir zum Foto­ter­min auf der Stie­ge des Kur­hau­ses auf­ge­ru­fen. Nicht weni­ger als 94 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer waren bei den 70igern angetreten.

Und wenig spä­ter dann Auf­marsch der Musik­ka­pel­len und Auf­stel­lung zum Umzug durch Ischl mit bereits hun­der­ten Zuschau­ern, die sich am höchs­ten Fei­er­tag der Isch­ler die­ses Spek­ta­kel nicht ent­ge­hen lie­ßen. Nach Anspra­chen beim Krie­ger­denk­mal mit Kranz­nie­der­le­gung ging es in die woh­lig war­me Pfarr­kir­che Bad Ischl zur Fest­mes­se. Musi­ka­lisch umrahmt von der Sali­nen­ka­pel­le Bad Ischl, gelei­tet von Kon­sR Franz Peter Hand­lech­ner und einer exzel­len­ten Anspra­che von Dia­kon Alo­is Wies­au­er ver­ging der Got­tes­dienst in Windeseile.

Wie­der vor der Kir­che ange­kom­men hat­te sich eine schier unüber­schau­ba­re Men­schen­men­ge ver­sam­melt, die ihre Jubi­la­re mit Geschen­ken über­häuf­te und applau­die­rend begrüß­ten. So ging es zurück zum Kur­park, wo die bei­den Musik­ka­pel­len der Sali­nen­mu­sik und der Mit­ter­wei­ßen­ba­cher als Abschluss das „Hoamat­land“ auf­spiel­ten. Unse­re 70er Grup­pe mach­te sich mit den Bus auf den Weg nach Mond­see, dort kon­su­mier­ten wir in der Most­schen­ke Hus­sen­bau­er am Tief­gra­ben unser Mit­tag­essen und im Anschluss ging es zurück zum Mond­see, wo unser „Traum­schiff“ war­te­te. Bei der See­rund­fahrt gab es Kaf­fee und Kuchen zur Stär­kung. Und dies alles bei Son­nen­schein, ja wenn Eng­lein rei­sen! Nach der Heim­rei­se nach Ischl fand der Aus­klang dann mit musi­ka­li­scher Beglei­tung im Cafe Sis­sy statt. Ein unver­ges­se­nes Traum­ta­gerl nahm so ein Ende und bleibt wohl lan­ge in Erin­ne­rung. In Bil­dern mit Unter­stüt­zung von der Fami­lie lass ich Euch auch auch teilnehmen!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS