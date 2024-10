Am Mon­tag­abend geriet auf der B166 in Gos­au ein litaui­scher Sat­tel­zug in Brand. Der 42-jäh­ri­ge ukrai­ni­sche Fah­rer blieb unver­letzt. Ursa­che dürf­te ein tech­ni­sches Gebre­chen sein.

Gegen 17:39 Uhr am Mon­tag, dem 7. Okto­ber 2024, fuhr ein 42-jäh­ri­ger ukrai­ni­scher LKW-Fah­rer mit sei­nem Sat­tel­zug berg­auf in Rich­tung Russ­bach, als er plötz­lich einen Knall hör­te. Kurz dar­auf brach das Fahr­zeug in Flam­men aus. Der Fah­rer blieb unver­letzt und alar­mier­te die Einsatzkräfte.

Schnel­ler Ein­satz der Feuerwehr

Die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Gos­au, St. Aga­tha und Russ­bach konn­ten den Brand erfolg­reich löschen. Da der Tank des Fahr­zeugs beschä­digt war, wur­de die FF Eben­see hin­zu­ge­ru­fen, um den Die­sel mit­tels Pum­pe abzu­trans­por­tie­ren. Wäh­rend der Auf­räum­ar­bei­ten war die B166 wech­sel­sei­tig befahr­bar, aller­dings muss­te die Stra­ße wäh­rend der Abschlep­pung des LKW zeit­wei­se voll­stän­dig gesperrt werden.

Total­sper­re bei Abschleppung

Für die Ent­fer­nung des beschä­dig­ten Sat­tel­zu­ges war eine kur­ze Total­sper­re der B166 not­wen­dig. Der Fah­rer blieb unver­letzt, und es wird der­zeit von einem tech­ni­schen Defekt als Brand­ur­sa­che ausgegangen.

Quel­le: LPD OÖ / Foto: TEAM FOTOKERSCHI.AT / MAR­TIN SCHA­RIN­GER und FEU­ER­WEHR GOSAU