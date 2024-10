Am Sonn­tag, 13.10.2024, fand nach­mit­tags in der Basi­li­ka von Maria Puch­heim die Ein­füh­rung eines neu­en Pfar­rers statt. Pater Fritz Vys­trcil (geb. 26.07.1968) stammt aus Gun­trams­dorf in Nie­der­ös­ter­reich. Ehe er in Wien die Ordens­ge­mein­schaft der Redemp­to­ris­ten ein­trat, war er 18 Jah­re lang als Elek­tro­tech­nik-Ent­wick­ler und Com­pu­ter­fach­mann tätig. Am 24.06.2011 wur­de er im Wie­ner Ste­phans­dom von Kar­di­nal Chris­toph Schön­born zum Pries­ter geweiht. Die letz­ten drei­zehn Jah­re wirk­te er als Pfarr­seel­sor­ger in Würz­burg, zuletzt als Lei­ten­der Pfar­rer einer gro­ßen Pfar­rei­en­gemein­schaft mit 15.000 Katho­li­ken. Als Mit­glied der Ordens­ge­mein­schaft der Redemp­to­ris­ten ist er zusam­men mit sei­ner Auf­ga­be als Pfar­rer von Maria Puch­heim ab jetzt auch Rek­tor der dor­ti­gen Klostergemeinschaft.

Die Ein­füh­rung von Pater Fritz Vys­trcil als Pfar­rer nahm Dechant Hel­mut Part aus Schwa­nen­stadt vor, indem er ihm den Schlüs­sel zur Basi­li­ka über­reich­te und ihn an sei­nen Vor­ste­her­sitz beglei­te­te. Der Got­tes­dienst wur­de von meh­re­ren Musik­grup­pen musi­ka­lisch gestal­tet, u.a. von einem Kin­der- und einem Jugend­chor eben­so wie vom Puch­hei­mer Kir­chen­chor und der 1. OÖ Huber­tus­mu­sik­ka­pel­le Puch­heim. Unter den anwe­sen­den Geist­li­chen waren nicht nur alle Mit­glie­der der Puch­hei­mer Klos­ter­ge­mein­schaft, son­dern auch der für Ordens­ge­mein­schaf­ten zustän­di­ge Bischofs­vi­kar Adolf Tra­wö­ger aus Linz und der Pfar­rer der Nach­bar­pfar­re Att­nang, Alo­is Freudenthaler.

In einer Dia­log­pre­digt befrag­te Dechant Part den neu­en Pfar­rer nach der Rele­vanz der Kir­che in heu­ti­ger Zeit. Dar­auf Pater Vys­trcil: “Kir­che bie­tet ein ‘Mehr’ an Gemein­schaft, das sonst in der Gesell­schaft feh­len wür­de. Zum christ­li­chen Leben gehö­ren heu­te für mich beson­ders Gemein­schafts­fä­hig­keit, gegen­sei­ti­ger Respekt, aber auch die Offen­heit für Wunder.”