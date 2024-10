Am 26.10.2024 wur­de in Eben­see im Hotel Post, die Schi­schul­lei­ter­ta­gung und im Anschluss die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Mit­glie­der des OÖ. Schi­leh­rer­ver­ban­des durch­ge­führt. Knapp 70 Teil­neh­mer wur­den über alle Neu­ig­kei­ten im Schi­lehr­we­sen in Ober­ös­ter­reich informiert.

Obmann Neu­hu­ber Wolf­gang berich­te­te über alle Ände­run­gen betref­fend Ver­band, der Aus­bil­dun­gen und Fort­bil­dun­gen. Als beson­de­re Neue­rung für die kom­men­de Win­ter­sai­son wer­den heu­er Aus­bil­dun­gen in den Weih­nachts­fe­ri­en und Semes­ter­fe­ri­en angeboten.

Zum Abschluss der gelun­ge­nen Ver­an­stal­tung wur­den eini­ge Mit­glie­der für 25, 40, 50 und sogar für 60 Jah­re Mit­glied­schaft beim Schi­leh­rer­ver­band geehrt und Ehren­ur­kun­den überreicht.

Als beson­de­ren Ehren­gast konn­te Obmann Neu­hu­ber Wolf­gang den ältes­ten Ski­leh­rer Ober­ös­ter­reich Mau­hart Sieg­fried mit 92 Jah­ren begrü­ßen und dem­entspre­chend Ehren.

Bei einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein und einem Sai­son Rück­blick mit Fotos und Fil­men, sind alle für kom­men­de Win­ter­sai­son gerüstet.

Für die kom­men­de Sai­son wer­den in allen Ski­schu­len noch Ski­leh­rer gesucht.

Infor­ma­tio­nen unter: www.wintersports.at