Sie­ben Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne ste­hen im Ver­dacht, seit Anfang 2024 Can­na­bis und Koka­in im Raum Gmun­den ver­kauft zu haben. Durch umfang­rei­che Ermitt­lun­gen der Poli­zei konn­te der Ring aus­ge­ho­ben werden.

Die Ermitt­lun­gen der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den führ­ten am 11. Sep­tem­ber 2024 zu drei von der Staats­an­walt­schaft Wels ange­ord­ne­ten Haus­durch­su­chun­gen. Dabei konn­ten etwa 1,7 Kilo­gramm Can­na­bis­harz (Haschisch) und rund 800 Gramm Can­na­bis­kraut sicher­ge­stellt wer­den. Zusätz­lich fan­den die Beam­ten Schreck­schuss­waf­fen, Sucht­gif­tu­ten­si­li­en und einen vier­stel­li­gen Bargeldbetrag.

Festnahmen und schwere Vorwürfe

Im Rah­men der Fest­nah­men wur­de bei einem der Beschul­dig­ten, der sich in einer Abend­schu­le auf­hielt, eine halb­ge­la­de­ne Schreck­schuss­waf­fe und ein Über­le­bens­mes­ser mit einer 27 Zen­ti­me­ter lan­gen Klin­ge sicher­ge­stellt. Fünf der ins­ge­samt sie­ben Ver­däch­ti­gen wur­den in die Jus­tiz­an­stal­ten Wels und Linz über­stellt. Ein Beschul­dig­ter soll Dro­gen in einer Men­ge ver­kauft haben, die das Fünf­zehn­fa­che der gesetz­li­chen Grenz­men­ge überschritt.

