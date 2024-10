Nach dem gro­ßen Jubi­lä­um im letz­ten Jahr, dem 150-jäh­ri­gen Bestehen der HTBLA Hall­statt, gab es auch die­ses Jahr bei der Kunst- und Möbel­ga­la Grund zu fei­ern. So ging die­se am ver­gan­ge­nen Sams­tag bereits zum 20. Mal glanz­voll über die Bühne.

HALL­STATT. Nicht Oskar, son­dern den Namen Felix – der glück­li­che -, trägt die geflü­gel­te Bron­ze­fi­gur, eine Schü­le­rin­nen­ar­beit, die eigens für die Gala ent­wor­fen wur­de. Sie steht im Mit­tel­punkt der Kunst- und Möbel­ga­la, denn sie mar­kiert die glück­li­chen PreisträgerInnen.

Ins Leben geru­fen wur­de die Ver­an­stal­tung, bei der Abschluss­ar­bei­ten der Schü­ler und Schü­le­rin­nen der ver­schie­de­nen Aus­bil­dungs­zwei­ge aus­ge­zeich­net wer­den, von dem ehe­ma­li­gen Leh­rer Rein­hard Feicht­in­ger. Hin­ter­ge­dan­ke war, die Ler­nen­den zu Höchst­leis­tun­gen zu moti­vie­ren und eine Mög­lich­keit zu schaf­fen, die groß­ar­ti­gen Arbei­ten der Öffent­lich­keit zu prä­sen­tie­ren, die­nen die­se doch auch als her­vor­ra­gen­des Bei­spiel für die Qua­li­tät der Ausbildung.

In Ver­tre­tung von Direk­tor Chris­toph Prei­mes­ber­ger eröff­ne­te Abtei­lungs­vor­stand Wolf­gang Pine­ker mit fei­er­li­chen Wor­ten die Jubi­lä­ums­ga­la. Danach führ­ten The­re­sa Kuf­leit­ner und Alex­an­dra Fall­mann, bei­de Schü­le­rin­nen des 5. Jahr­gangs, gekonnt durch das Pro­gramm. Der fest­li­che Rah­men wur­de durch die musi­ka­li­schen Ein­la­gen des Instru­men­ten­bau­ensem­bles unter der Lei­tung von Mar­gret Haa­se-Jablon­ski wun­der­voll unter­stri­chen. Ein wei­te­res musi­ka­li­sches High­light erleb­ten die Gäs­te des Abends mit einem ful­mi­nan­ten Kla­vier­so­lo­stück von Andre­as Neund­lin­ger, Schü­ler der Fach­schu­le für Streich- und Sai­ten­in­stru­men­ten­bau, der den Video­part zum Jubi­lä­um live mit viel Gefühl begleitete.

Auch in die­ser Felix­nacht fie­ber­ten die nomi­nier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler, sowie die ande­ren zahl­reich erschie­ne­nen Gala­teil­neh­men­den der Preis­über­ga­be ent­ge­gen. Vor der jewei­li­gen Prä­mie­rung wur­den die preis­träch­ti­gen Abschluss­stü­cke der ein­zel­nen Kate­go­rien in Form von Video­por­träts vor­ge­stellt. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler selbst fun­gier­ten als Prot­ago­nis­ten, stell­ten so ihre Wer­ke vor und erläu­ter­ten ihre indi­vi­du­el­len Herangehensweisen.

Von den ins­ge­samt 118 Abschluss­ar­bei­ten wur­den im Vor­feld 38 Objek­te für den Gala­abend aus­ge­wählt, ins­ge­samt gab es neun Prä­mie­run­gen. Die Über­ga­be der Aus­zeich­nun­gen erfolg­te durch Ehren­gäs­te aus Schu­le, Kul­tur, Poli­tik und Wirt­schaft, wel­che nicht nur die Begrün­dung der schul­frem­den Jury ver­laut­bar­ten, son­dern eben­falls ihre per­sön­li­che Aner­ken­nung für die erbrach­ten Leis­tun­gen zum Aus­druck brachten.

Auch das 20-jäh­ri­ge Jubi­lä­um der Gala wur­de gebüh­rend in den Mit­tel­punkt gerückt, indem man den ers­ten und letzt­jäh­ri­gen Gewin­ner in der Kate­go­rie „bes­tes Meis­ter­stück Tisch­ler“, Johann Amt­mann und Adri­an Graml, zusam­men mit dem ehe­ma­li­gen Direk­tor und Mit­in­itia­tor der Gala, Jörg Zim­mer­mann, für ein Inter­view auf die Büh­ne bat. Ein Kurz­film, der die High­lights der letz­ten 20 Jah­re zeig­te, unter­strich die Bedeu­tung die­ser Kul­tur­ver­an­stal­tung und die hohe Qua­li­tät der Schülerarbeiten.

Für einen gelun­ge­nen Aus­klang sorg­ten nicht nur die prä­sen­tier­ten Hop­pa­las der Video­pro­duk­tio­nen, son­dern auch ein Sou­ve­nir für den Nach­hau­se­weg. So bot eine eigens ange­fer­tig­te Foto­box den Gala­teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, sich mit Felix­sta­tu­en in Sze­ne zu setzen.

Ein beson­de­rer Dank gilt nicht nur den Fir­men, wel­che die bron­ze­nen Aus­zeich­nun­gen gestif­tet haben, son­dern auch dem Orga­ni­sa­tor der Ver­an­stal­tung, Hel­mut Pam­mer und dem Team der Kunst- und Möbelgala.

SAVE THE DATE

Am 11. und 12. Okto­ber öff­net die HTBLA ihre Türen und lädt alle Inter­es­sier­ten ganz herz­lich dazu ein, die Theo­rie­räu­me und Werk­stät­ten zu erkun­den, aber auch Ein­blick in den Unter­richt zu erhal­ten. Füh­run­gen, in denen Schü­ler und Schü­le­rin­nen über die ver­schie­de­nen Aus­bil­dungs­zwei­ge infor­mie­ren, sind Teil des Pro­gramms. Zusätz­lich wird den Besu­chern und Besu­che­rin­nen auch Gele­gen­heit gebo­ten, das eige­ne künst­le­ri­sche und hand­werk­li­che Poten­ti­al zu erle­ben, so gibt es bei­spiels­wei­se die Mög­lich­keit, einen Holz­ho­cker anzu­fer­ti­gen, Zeich­nun­gen anzu­fer­ti­gen oder mit Ton zu arbei­ten. Für die Kuli­na­rik sorgt das haus­ei­ge­ne Schulbuffet.

Die HTBLA Hall­statt freut sich auf Ihren Besuch!

Gewinner:innen im Überblick:

1. Kate­go­rie bes­tes Instrument

Andre­as Neund­lin­ger, 7‑saitige Konzertgitarre

2. Kate­go­rie bes­te Bildhauerarbeit

Armin Etsch­mann, „I can be any­thing for you”, inter­ak­ti­ves Kunstwerk

3. Kate­go­rie bes­tes Möbel­stück Fach­schu­le Tischlereitechnik

Leo­nie Hehen­ber­ger, Low­bord in Plattenbauweise

4. Kate­go­rie bes­tes Möbel­stück HTL Innen­raum­ge­stal­tung und Holztechnologien

The­re­sa Nigl, Sideboard

5. Kate­go­rie bes­tes Meis­ter­stück Bildhauer

Eli­sa Mai­kath, „Die Nabel der Welt“

6. Kate­go­rie bes­tes Meis­ter­stück Instrumentenbau

Johan­nes May­er, Balalaika

7. Kate­go­rie bes­tes Meis­ter­stück Tischler

Lukas Hen­ke, „The Weeken­der”, High­board für Schu­he und Accessoires

8. Kate­go­rie bes­tes Diplomprojekt

Lau­rin Eck, Chris­toph Lini­mayr, Lukas Klin­ser und Lukas Bürs­t­in­ger, KI gene­rier­te Möbel

9. Kate­go­rie bes­te Idee

Jana Schref­ler, „Waves“ Sideboard