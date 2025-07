Beson­de­re Sport­lich­keit bewie­sen die 158 Teil­neh­mer des 14. Hall­stät­ter­see Schwimm Mara­thons am 28. Juli 2025, die bei strö­men­dem Regen an den Start gin­gen. Für die Schwim­mer war der Regen kein Pro­blem, sie wur­den ohne­hin nass. Eine grö­ße­re Her­aus­for­de­rung war da eher die sehr küh­le Was­ser­tem­pe­ra­tur von 16,2 Grad beim Start. Laut Wett­kampf­sta­tu­ten muss unter 18 Grad Was­ser­tem­pe­ra­tur ver­pflich­tend ein Neo­pren­an­zug getra­gen wer­den, ledig­lich regis­trier­te Eis­schwim­mer sind von die­ser Rege­lung aus­ge­nom­men. Beim HSM waren dies fünf Personen.

Geschwom­men wur­den die Distan­zen 2,1 km, 5 km und 10 km, sowie die bei den Schwim­mern beson­ders belieb­te 7km Ste­cke, bei der der See der Län­ge nach durch­quert wird, mit Start in Ober­traun und Ziel im Strand­bad Unter­see in Bad Goisern.

Mit einer abso­lu­ten Best­zeit von 00:32:28 war die Aus­see­rin Gud­run Lind­ner, Jahr­gang 1971, nicht nur schnells­te Dame der 2,1 km Distanz, son­dern auch schnel­ler als sämt­li­che Her­ren auf die­ser Stre­cke, zudem ent­schied sie auch die Regio­nal­wer­tung klar für sich. Bei den Her­ren sieg­te der pol­ni­sche Health Trai­ner Pawel Nowak mit einer Zeit von 00:33:16. Ers­ter in der Regio­nal­wer­tung wur­de Lokal­ma­ta­dor Joa­chim Eisen von der ÖWR Bad Goi­sern mit einer Zeit von 00:37:34 auf der 2,1 km Strecke.

Schnells­ter auf der 5 km Stre­cke war Kor­bi­ni­an Burg­stal­ler aus Pas­sau mit einer Zeit von 01:15:07. Die Damen­wer­tung der 5 km Distanz gewann die 51-jäh­ri­ge Deut­sche Chris Wie­gand mit einer Top-Zeit von 1:13:52, ihre Team­kol­le­gin vom TG Kit­zin­gen, die 29-jäh­ri­ge Han­nah Voll war mit 1:14:32 in ihrer Alters­klas­se eben­falls am obers­ten Stockerlplatz.

Die 7 km See­durch­que­rung gewann der Deut­sche Nicky Lan­ge, eben­falls vom TG Kit­zin­gen, in der Zeit von 01:38:12 mit etwas mehr als 4 Minu­ten Vor­sprung auf den Deut­schen Leo­pold Lin­dau­er, der noch unmit­tel­bar vor dem Bewerb über den Ost­ufer­weg von Unter­see zum Start nach Ober­traun lief – zum Auf­wär­men und weil die Stre­cke so schön ist, wie er sagte.

Sieg­reich bei den Damen war die 25-jäh­ri­ge Tiro­le­rin Chira­ra Fritz, sie schaff­te die 7 km Distanz in 02:01:56 vor Cor­ne­lia Ain­hirn-Gsen­ger aus Lie­zen mit 02:08:08. Eine star­ke Zeit erschwamm auch Hel­ga Jäger vom USC Bad Goi­sern, sie durch­quer­te den See auf der 7 km Distanz in 2 Stun­den, 29 Minu­ten und 33 Sekun­den und war damit Bes­te in ihrer Altersklasse.

Spit­zen­leis­tun­gen erbrach­ten die Schwim­mer der 10 km Lang­di­stanz. Mit einer Zeit von 02:36:59 erging der Tages­sieg bei den Her­ren an den Schwe­den Jes­per Holm­berg aus Stock­holm, der sei­ne Teil­nah­me am Hall­stät­ter­see Schwimm Mara­thons mit einem Urlaub im Salz­kam­mer­gut ver­band. Wäh­rend des Schwim­mens genoss er vor allem die schö­ne Land­schaft, sei­ne ers­ten Wor­te im Ziel: „Nice water, good swim“. Nur 13 Sekun­den hin­ter ihm beleg­te Sigurd Mei­che aus Matt­see Platz 2. Er stieg mit dem Kom­men­tar „Jetzt gfrei i mi auf a Leber­käs­sem­merl“ aus dem Was­ser. Ihm war gar nicht bewusst, wie knapp er den Sieg ver­fehlt hat­te. „Ich hat­te kei­ne Kon­takt­lin­sen drin, mir war nicht klar, dass ich so weit vor­ne bin, sonst hät­te ich mich sicher noch mehr ange­strengt, da wär noch was drin gewe­sen!“. Aber er war auch mit dem zwei­ten Platz mehr als zufrie­den: „Es geht nicht um Leis­tun­gen oder Rekor­de, es war ein­fach super­cool zum Schwimmen“.

Die 24-jäh­ri­ge Sophie Ames­ber­ger aus Wels schaff­te die 10 km in der sen­sa­tio­nel­len Zeit von 02:40:24 mit 8 Minu­ten Vor­sprung vor der Zweit­plat­zier­ten, der Wie­ne­rin Pau­la Haberl. Beson­ders viel Spaß hat­ten die bei­den Tsche­chin­nen Ade­le New­man aus Prag und Hil­da Grace, die nach 10 Kilo­me­tern zeit­gleich mit 03:16:43 lachend Hand in Hand aus dem Was­ser stie­gen, mit einem von der Zeit­neh­mung gemes­se­nen mini­ma­len Abstand von nur 6 Hundertstelsekunden.

Der Salz­po­kal für den Staf­fel­sieg erging wie schon im Vor­jahr ver­dien­ter­ma­ßen nach Deutsch­land an den PSG Feuerbach.

Durch das Pro­gramm führ­te bewährt humor­voll und kom­pe­tent Mode­ra­tor Bern­hard Kreuz­hu­ber, der aner­ken­nend bemerk­te, wie cool und locker die Ath­le­ten ins Ziel kamen, fast als hät­ten sie einen Bade­nach­mit­tag und nicht einen Schwimm­ma­ra­thon im Wett­kampf­mo­dus hin­ter sich. Auch wenn man­che völ­lig ent­kräf­tet und durch­ge­fro­ren waren, die meis­ten stie­gen mit einem Grin­ser im Gesicht im „Wir sind gekom­men, um eine gute Zeit zu haben“ war das Credo.

Bei der Sie­ger­eh­rung wur­den hand­ge­mach­te Tro­phä­en über­reicht, die mit Unter­stüt­zung der HTL Has­lach gefer­tigt wur­den, und ÖWR Orts­stel­len­lei­ter Peter Pun­ti­gam bedank­te sich bei sei­nem Team der Goi­se­rer Was­ser­ret­tung, die mit über 50 Per­so­nen im Ein­satz war, bei den Spon­so­ren und ganz beson­ders bei den Schwim­mern für ihre Sport­lich­keit, bei Regen­wet­ter an den Start zu gehen und ver­sprach, den Bewerb auch im nächs­ten Jahr bei jeder Wit­te­rung – außer bei Gewit­ter — durchzuführen.