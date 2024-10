Mit Ende des Jah­res möch­te die Stadt Laa­kir­chen das Senio­ren­heim an den Sozi­al­hil­fe­ver­band (SHV) Gmun­den über­ge­ben und hat nun den dazu not­wen­di­gen Gemein­de­rats­be­schluss gefasst. Für die Bewoh­ner und Mit­ar­bei­ter ändert sich durch die­sen Schritt nichts, auch Anmel­dung und Zuwei­sung blei­ben gleich.

Im jüngs­ten Gemein­de­rat wur­de beschlos­sen, das Senio­ren­heim der Stadt mit Jah­res­wech­sel an den Sozi­al­hil­fe­ver­band zu über­ge­ben. Die Ent­schei­dung der Gemein­de erfolg­te aus finan­zi­el­len Erwä­gun­gen: Nach­dem das Heim wegen des der­zeit im Pfle­ge­be­reich herr­schen­den Per­so­nal­man­gels nicht voll belegt wer­den kann, ent­steht ein jähr­li­cher Abgang. Die­sen muss der­zeit die Gemein­de allein tra­gen. Bei einer Über­ga­be tei­len sich die Kos­ten auf alle zwan­zig Mit­glieds­ge­mein­den des Sozi­al­hil­fe­ver­ban­des auf.

Nach dem nun erfolg­ten Beschluss des Gemein­de­rats kann der Sozi­al­hil­fe­ver­band in sei­ner nächs­ten Sit­zung sei­ner­seits die Auf­nah­me des Senio­ren­heims beschlie­ßen. Geplant ist ein Unter­pacht­ver­trag, Grund­stück und Gebäu­de gehen nicht ins Eigen­tum des SHV über.

Kei­ne Ände­run­gen für Mit­ar­bei­ter und Bewohner

Für die Mit­ar­bei­ter und die Bewoh­ner erge­ben sich kei­ne Ände­run­gen, ver­si­chert Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Da die Neu­auf­nah­men schon bis­her über die Koor­di­na­ti­ons­stel­le des Sozi­al­hil­fe­ver­ban­des lau­fen, blei­be auch hier alles beim Alten. „Wir haben immer geschaut, dass Laa­kirch­ner vor­ran­gig im Senio­ren­heim Laa­kir­chen Platz fin­den. Wie bis­her wird es aber so sein, dass in drin­gen­den Fäl­len Per­so­nen aus ande­ren Gemein­den auf­ge­nom­men wer­den oder umge­kehrt Laa­kirch­ner in ande­ren Hei­men einen Platz erhal­ten kön­nen“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Auch die Anmel­dun­gen erfol­gen nach wie vor im Senio­ren­heim bzw. auf der Web­site des Heims.