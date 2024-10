Lan­ge ersehnt und heu­te, am Don­ners­tag 31.10.2024, erfolgt. Der Spa­ten­stich für den Cari­tas Kin­der­gar­ten­zu­bau in der Gemein­de Gschwandt erfolg­te mit viel Pro­mi­nenz und gro­ßer Freu­de. Eines der gro­ßen Neu­bau­pro­jek­te der nächs­ten Zeit in Gschwandt wur­de somit in Angriff genom­men. Bgm. Fritz Steindl konn­te vie­le Ehren­gäs­te zu die­sem beson­de­ren Ereig­nis begrü­ßen, dar­un­ter LAbg und Bgm. von Scharn­stein Rudolf Raf­fels­ber­ger, VizeBgm. Mathi­as Buch­in­ger, die Gemein­de Frak­ti­ons­ver­tre­ter Alex­an­der Strauß SPÖ, Albert Eder FPÖ und Ulrich Rosch­ger Grü­ne, die KIGA Lei­te­rin­nen Kers­tin Grab­ner und Katha­ri­na Sie­be­rer, für den Bau­trä­ger der WSG Dipl.Ing. Chris­ti­an Rech­ber­ger, Bau­pla­ner Archi­tekt Dipl.Ing. Nor­bert Hade­rer und Dani­el Scho­bes­ber­ger von SAL­ZI-BAU als aus­füh­ren­de Baufirma.

Die der­zei­ti­gen Räum­lich­kei­ten des Kin­der­gar­ten sind zur Gän­ze aus­ge­nützt. Bei einem jähr­li­chen Gebur­ten­zu­wachs von 28–36 Gebur­ten in Gschwandt ist die­ser Zubau im Gesamt­vo­lu­men von ca. 2,5 Mil­lio­nen Euro unum­gäng­lich. Die Bedarfs­ana­ly­se ergab ein Plus von 3 Krab­bel­stu­ben, 2 Kin­der­gar­ten­grup­pen und einen ent­spre­chen­den Spei­se­saal. Not­wen­dig ist dies, da die Kids immer län­ger im Kin­der­gar­ten ver­wei­len, immer mehr Kin­der Mit­tag­essen und Nach­mit­tags­be­treu­ung brau­chen und dies nur durch den Zubau gewähr­leis­tet wer­den kann. Die Fer­tig­stel­lung ist mit Sep­tem­ber 2025 geplant. Ein sehr ambi­tio­nier­tes Ziel, dass hof­fent­lich ohne Zwi­schen­fäl­le erreicht wer­den kann.