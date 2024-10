Am 26. Sep­tem­ber 2024 über­reich­te Diö­ze­san­bi­schof Man­fred Scheu­er im Lin­zer Pries­ter­se­mi­nar an Maxi­mi­li­an Groiß und Ernst Ornet­s­mül­ler die Severin-Medaille.

Die­ses Ehren­zei­chen wird an Per­sön­lich­kei­ten ver­lie­hen, die sich über einen län­ge­ren Zeit­raum beson­ders aner­ken­nens­wer­te Ver­diens­te im pas­to­ra­len oder in einem mit der katho­li­schen Kir­che zusam­men­hän­gen­den sozia­len, kul­tu­rel­len, gesell­schafts­po­li­ti­schen oder orga­ni­sa­to­ri­schen Bereich erwor­ben haben.

So war Max Groiß über drei Jahr­zehn­te in ver­schie­de­nen Funk­tio­nen in unse­rer Pfar­re Timel­kam aktiv tätig, er war 37 Jah­re Pfarr­ge­mein­de­rats­mit­glied, dabei Mit­glied im Bau- und Finanz­aus­schuss, er lei­te­te 18 Jah­re das Kath. Bil­dungs­werk in Timel­kam; der Kul­tur­kreis Ober­thal­heim wur­de von ihm mit­be­grün­det. Als lang­jäh­ri­ger Fried­hofs­ver­wal­ter war er trei­ben­de Kraft und Ideen­ge­ber für die neue Auf­bah­rungs­hal­le am heu­ti­gen Platz.

Ernst Ornet­s­mül­ler ist eben­falls 37 Jah­re Mit­glied des Pfarr­ge­mein­de­ra­tes, davon 17 Jah­re Obmann des Bau- und Finanz­aus­schus­ses. Im Anschluss an die Restau­rie­rung der St. Anna Kir­che 2008 bis 2011 lei­te­te er 2013 die Reno­vie­rungs­ar­bei­ten im Pfarr­hof und war Initia­tor und Lei­ter der Innen­re­stau­ra­ti­on der St. Josefs-Kir­che im Som­mer 2019. Ornet­s­mül­ler ist unter ande­rem mit Weit­blick bei der Prü­fung der pfarr­li­chen Gebäu­de auf all­fäl­li­ge Repa­ra­tu­ren tätig. Beim Umbau des Treff­punkt Pfar­re 2002 bis 2003 setz­te er sei­ne beruf­li­chen Kennt­nis­se neben sei­nen vie­len Robot­leis­tun­gen ins­be­son­de­re bei der Pla­nung und Aus­füh­rung der Elek­tro­in­stal­la­tio­nen und der Ver­net­zung aller Räu­me mit Inter­net­an­schlüs­sen ein.

Bericht: Eras­mus Grünbacher